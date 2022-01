Nếu để học sinh ở nhà nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, diễn ra vào chiều 28.1.2022.

Trả lời câu hỏi của báo chí về băn khoăn của một số phụ huynh khi học sinh tiểu học chưa được tiêm vắc xin nếu đến trường thì có an toàn hay không, thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, ngày 15.10.2021, Bộ GDĐT đã có Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục với tinh thần chung là thích ứng, linh hoạt, đảm bảo an toàn để thúc đẩy việc mở cửa trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục với sự tham dự của các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các tổ chức quốc tế; lãnh đạo UBND cấp tỉnh, cấp huyện, ngành Giáo dục, ngành Y tế các địa phương trong cả nước. Tại Hội nghị này, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, đại diện Bộ Y tế, đại diện các địa phương đã phân tích các điều kiện cần thiết cho việc mở cửa trường học, đồng thời thống nhất việc mở cửa trường học là yêu cầu cấp thiết tại thời điểm hiện tại và phải được làm sớm nhất ngay sau tết nguyên đán.

Học sinh sẽ trở lại trường trước ngày 14.02.2022

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học, các địa bàn có nguy cơ thấp hoặc trung bình (cấp độ 1, cấp độ 2) cho học sinh tới trường học trực tiếp, thực hiện nghiêm túc các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã được ban hành của Bộ GDĐT và Bộ Y tế; đồng thời tiếp tục củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để sẵn sàng chuyển trạng thái sang các hình thức học trực tuyến kết hợp truyền hình khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, tính đến 17h00 ngày 25.01.2022 cả nước có 14 tỉnh, thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường; 30 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình; 19 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Tổng số học sinh đến trường: 15.678.652/22.615.940 em, tỷ lệ 69,3%. Dự kiến đến ngày 07.02.2022, tổng số học sinh được đến trường là 17.124.278/22.615.940 em, tỷ lệ 75,71%. Bộ GDĐT đề nghị các địa phương quyết liệt, nhanh chóng có kế hoạch, lộ trình để sớm đưa học sinh trở lại trường trước ngày 14.02.2022.

Về việc học sinh tiểu học chưa tiêm vác xin có an toàn khi đến trường không, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đặt ra câu hỏi ngược lại: Nếu không làm gì, cứ để các cháu ở nhà thì cũng không có căn cứ quyết định nên cho các cháu đến trường hay không.

Trường học phải là cơ sở cuối cùng đóng cửa và là cơ sở đầu tiên mở cửa – Ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh. Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ GDĐT đã hướng dẫn các địa phương, các trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đưa học sinh trở lại trường. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải có phương án trả lại cơ sở vật chất cho các trường đại học, cao đẳng đã bị trưng dụng để chuẩn bị cho sinh viên đến trường.

Về việc tiêm vác xin cho học sinh dưới 12 tuổi (trẻ từ 5-11 tuổi), Bộ Y tế đang nghiên cứu, nếu việc tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi là phù hợp và cần thiết thì sẽ có phương án và lộ trình cụ thể.

Tác giả: Hoàng Hương/Ảnh: Thanh Hồng

Nguồn tin: Báo Văn Hóa