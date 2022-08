Ném que diêm vào nắp cống, cậu bé bị hất văng lên không trung

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra tại Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Trong clip, một cậu bé đang đốt que diêm rồi ném xuống cống thoát nước. Ngay lập tức, nắp cống phát nổ, hất văng cậu bé lên không trung.

Sau khi nhào lộn một vòng trên không, cậu bé rơi xuống đất. Chứng kiến sự việc, cậu bé mặc áo đỏ sợ hãi, lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, khi thấy chiếc nắp cống rơi xuống, cậu ta cũng lập tức nằm sấp mặt xuống đường.

May mắn là 2 cậu bé sau đó đã tự đứng dậy được và không bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn