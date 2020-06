Nạn 'phe vé' ở sân Vinh trước trận Sông Lam Nghệ An - TP Hồ Chí Minh

Theo ông Đậu Minh Tâm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An, số vé cho trận đấu Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được bán ra chỉ giới hạn ở mức 4.000 vé nhưng ngay trong sáng 23/6 đã bán hết 2.500 vé, còn 1.500 vé sẽ được bán tiếp vào buổi chiều theo "tiêu chuẩn" mỗi người được mua tối đa 2 vé.

Anh Nguyễn Quang Huy (phường Bến Thủy, thành phố Vinh) cho biết, dù hâm mộ bóng đá và rất muốn xem trận Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng anh kiên quyết không mua vé ngoài vì như vậy là tiếp tay cho nạn "phe vé".

Anh Trần Đức Thắng (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, anh và 5 người bạn bắt xe buýt vào Vinh từ lúc 6 giờ mà vẫn không mua được vé ở phòng bán vé mà phải mua "vé ngoài". Vé ở khán đài B được niêm yết là 30 nghìn đồng nhưng anh Thắng và các bạn phải mua với giá 100 nghìn đồng. Một cặp vé ở khu vực khán đài A1 được "cò" đòi tới 600 nghìn đồng trong khi giá niêm yết chỉ có 70 nghìn đồng. Các "cò vé" ở sân Vinh lý giải, đây là trận bóng nóng nhất năm nên giá vé bị "hét" cao là "điều rất bình thường".

Đây được dự đoán là "trận cầu nảy lửa" trong vòng 6 Giải Bóng đá vô địch quốc gia V.League 2020 nên rất được người hâm mộ quan tâm. Do số vé được bán ra chính thức hạn chế nên nhiều cổ động viên phải tìm đến "cò vé" và giá "vé ngoài" bị đẩy lên khá cao.

Trận đấu giữa hai Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào 17 giờ ngày 23/6 hứa hẹn rất hấp dẫn vì hai đội đang đứng ở vị trí thứ nhất và thứ ba trên Bảng xếp hạng V.League 2020.

Nếu Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thì đội sẽ nới rộng khoảng cách lên 4 điểm so với vị trí thứ 2. Ngược lại, nếu Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thì sẽ dẫn đầu V.League 2020 trên Bảng xếp hạng. Ngoài ra, đội của Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều cầu thủ trụ cột vốn được đào tạo ở Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An như Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức…

Tác giả: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức