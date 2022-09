Nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương kể lại giây phút hoảng loạn kinh hoàng

Chưa xác định danh tính 12 nạn nhân Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An) có 30 phòng hát. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán vào tối 6-9. Công an tỉnh đã điều động gần 70 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang để tới chữa cháy, cứu được 22 người từ sân thượng xuống đất. Đối với 12 nạn nhân tử vong, trong đó có nhiều nhân viên của quán, hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể. Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để tiếp tục làm rõ.