Nam thanh niên vào cửa hàng tiện lợi không đeo khẩu trang còn xô xát với bảo vệ, hành động của anh áo trắng đi ngang gây chú ý

Mạng xã hội mới đây xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên gây rối ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Theo chia sẻ của người đăng tải clip, sự việc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tình hình dịch đang diễn biến căng thẳng, nam thanh niên vào cửa hàng tiện lợi mua đồ lại không hề đeo khẩu trang.

Khi được nhắc nhở, thanh niên này liền tỏ thái độ chống đối, chỉ tay vào mặt rồi to tiếng, xích mích với bảo vệ tại đây. Thấy đối tượng định bỏ chạy, người bảo vệ dùng gậy đánh vào chân. Tuy nhiên sau đó thanh niên đã vùng lên phản đòn, ép sát bảo vệ vào chiếc ô tô bên cạnh, đánh anh bảo vệ túi bụi.

Vào cửa hàng mua đồ không đeo khẩu trang, được nhắc nhở nam thanh niên đánh bảo vệ

Đúng lúc này người đàn ông áo trắng gần đó chứng kiến sự việc đã lao tới khống chế đối tượng. Người này kéo nam thanh niên ra, giữ chặt trong khi bảo vệ gọi điện thoại thông báo cho ai đó, Theo quan sát tại thời điểm xảy ra xô xát, nam thanh niên và bảo vệ đều không đeo khẩu trang.

Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, thái độ vô ý thức và bạo lực của thanh niên đã nhận hàng trăm bình luận chỉ trích gay gắt. Bên cạnh đó hành động giúp đỡ kịp thời của của người đàn ông áo trắng được dân tình khen ngợi hết lời.

- "Thật sự không hiểu nổi tại sao đến lúc này rồi mà vẫn có người dân thiếu ý thức như thế nhỉ? Đeo khẩu trang khó đến thế sao?".

- "Mình có một thắc mắc là sao dịch bệnh như này mà người dân vẫn ra đường đông thế nhỉ? Xin mọi người hãy chấp hành quy định đi, tuân thủ 5K thì mới nhanh hết dịch được chứ".

- "Phạt thật nặng đi thì mới chừa được, hành động hung hăng, nguy hiểm quá. Mà ông bảo vệ không đeo khẩu trang thì cũng sai quá sai." – một vài bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc