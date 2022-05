Nam thanh niên rơi xuống vách núi tử vong

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 16/5, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Thanh Hóa), nhận được tin báo từ Tổ Công an giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông – Công an thị xã Nghi Sơn về việc anh Hồ Sỹ Thắng (SN 1989) trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy BKS: 37 – B1 008.58 bị văng, rơi xuống vách núi (sau tai nạn giao thông) tại tuyến đường ven biển đi Nghệ An đoạn qua thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng phương tiện nhanh chóng tìm kiếm xác định vị trí và đưa nạn nhân ra khỏi vách núi. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiên phong