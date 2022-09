Nam thanh niên ra cầu vượt Sài Sơn tự tử vì mâu thuẫn gia đình

Hồi 23h25, ngày 25/9, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo từ Thông tin chỉ huy Công an thành phố về việc có người nhảy cầu tự tử tại cầu vượt Sài Sơn, Đại lộ Thăng Long, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã báo cáo Thông tin chỉ huy Công an thành phố đồng thời điều động 2 xe chữa cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Quốc Oai đã kịp thời cứu thành công một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Sài Sơn tự tử. Đến 23h40, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Quốc Oai đến hiện trường sau khi thuyết phục đối tượng không thành (đối tượng có ý định nhảy cầu) cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH dùng các biện pháp nghiệp vụ cứu được đối tượng vào khu vực an toàn. Qua đấu tranh đối tượng khai nhận là Tạ Văn Ba (hộ khẩu tại Thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), do mẫu thuẫn gia đình nên có ý định nhảy cầu tự tử. Sau khi đã cứu được nạn nhân, Công an huyện Quốc Oai đã tiến hành bàn giao nạn nhân cho gia đình theo đúng quy định./. Tác giả: Văn Ngân Nguồn tin: Báo VOV