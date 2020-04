Nam thanh niên người Đức trốn khỏi khu cách ly COVID-19. Ảnh: CACC

Đêm 13-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Gai đã rà soát và tìm được nam thanh niên người Đức bỏ trốn khỏi khu cách ly COVID-19 từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Người này đã được bàn giao cho cơ quan y tế để giải quyết theo quy định.

Trước đó, chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết một người quốc tịch Đức có tên Gecken Stefan (30 tuổi) bỏ trốn khỏi khu cách ly COVID-19 vào đêm 12-4.

Gecken Stefan được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) để thực hiện cách ly bắt buộc từ ngày 6-4 theo quy định phòng, chống dịch bệnh.

Trong quá trình cách ly, Gecken Stefan được lấy mẫu xét nghiệm hai lần và cả hai lần (ngày 6-4 và ngày 11-4) đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo quy định, Gecken Stefan vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết ngày 20-4. Tuy nhiên, tới tối 12-4, Gecken Stefan đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định Gecken Stefan đã mua vé tàu qua mạng Internet và đi chuyến tàu SE4 từ ga Thanh Hóa (lúc 2 giờ 41 ngày 13-4) đến ga Hà Nội (lúc 5 giờ 50 cùng ngày).

