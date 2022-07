Nam thanh niên khiến CĐM tranh cãi dữ dội về hành động đạp gãy gương ô tô lấn làn

Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, nam thanh niên đi xe máy có gắn camera đã ghi lại được hình ảnh trên một đoạn đường tại ngã 3 Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Đường có dải phân cách giữa, có vạch phân chia làn đường rất rõ. Thời điểm ghi hình, trên đường có rất nhiều phương tiện bị ùn ứ, xe ô tô đi thành nhiều hàng, di chuyển chậm.

Phía trước camera là một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu ghi xám nối đuôi sau chiếc xe khách 16 chỗ đang di chuyển lấn hết đường của những người đi xe máy khiến cho những chiếc xe máy muốn di chuyển lên phía trước phải đi trên nắp cống thoát nước.

Nam thanh niên đi xe máy có gắn camera đã điều khiển xe máy đi vượt lên, dùng chân đạp gãy gương chiếu hậu của xe ô tô 7 chỗ rồi phóng xe đi.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên MXH, đã có nhiều người thấy hả hê khi thấy người đi xe máy xử lý xe 7 chỗ vì tội đi lấn làn khiến xe máy không có đường di chuyển. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người cho rằng hành vi này là hành vi phá hoại tài sản của người khác và lo sợ thành một "trend" manh động, tiêu cực khi tham gia giao thông.

Trước đó, một thanh niên cũng đạp ngã tài xế "cắm mặt" sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy. Thanh niên này đã bị chỉ trích vì hành vi gây nguy hiểm tới sức khỏe của người khác.

Đi đường mải xem điện thoại, thanh niên bị người đi đường đạp ngã dúi dụi

Vì vậy, mặc dù "gai mắt" với những hành vi giao thông phạm lỗi nhưng chúng ta vẫn cần bình tĩnh, nhắc nhở để nâng cao ý thức các tài xế. Hãy để việc xử phạt vi phạm cho cơ quan chức năng, tránh tự ý manh động như các trường hợp trên khiến sự việc có thể bị đẩy đi quá xa.

