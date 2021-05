Nam thanh niên giả vờ mua nhẫn vàng rồi cướp

Chiều 11/5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ T.H.P (20 tuổi, quê Kiên Giang) để làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường An Phú.

P. bị người dân tóm gọn giao cho công an



Thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, tại tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ (đường X1, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương). Thời điểm này, P. đi xe máy đến tiệm vàng để hỏi mua nhẫn. Con trai chủ tiệm vàng lấy cho P. xem một chiếc nhẫn gần 2 chỉ. P. xin đeo nhẫn vào tay để chụp ảnh nhưng con trai chủ tiệm vàng không đồng ý.

Nhân lúc sơ hở, đối tượng cầm chiếc nhẫn chạy ra ngoài xe máy đang nổ máy sẵn để tẩu thoát.

Thấy vậy, con trai chủ tiệm vàng nhanh chóng lao ra đạp đổ xe máy nên đối tượng vứt xe bỏ chạy. Lúc này, người dân xung quanh cùng con trai chủ tiệm vàng đuổi theo bắt được đối tượng. P. sau đó được đưa về Công an phường An Phú để lấy lời khai./.



Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV