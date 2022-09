Nam thanh niên bị xe tải cán tử vong trên quốc lộ 1

Khoảng 13h50 ngày 11/9, tài xế Lê Quang Việt (46 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang) lái xe tải mang biển số 51D-802.21 trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM - đi Miền Tây.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1. Ảnh: Đ.T.

Khi đến địa phận ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang), xe tải va chạm với xe máy mang biển số 63B1-145.63, do Lê Hữu Nghi (26 tuổi, ngụ địa phương) cầm lái đang qua đường.

Cú va chạm khiến anh Nghi bị xe tải cán tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương đã đến hiện trường phối hợp Công an huyện Cái Bè điều tiết giao thông và xử lý hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn