Nam sinh lớp 10 bắt bé gái H'Mông về làm vợ: Đã tỏ tình trên Zalo từ trước đó

Ngay sau khi nắm được thông tin về việc bé gái H'Mông bị bắt về làm vợ, Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã chỉ đạo Công an xã Pả Vi phối hợp với Công an xã Giàng Chu Phìn và Công an xã Pải Lủng khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc nói trên.

Qua xác minh, công an xác định nam thiếu niên trong vụ việc là Giàng Mí Ch. (16 tuổi, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc) còn bé gái bị Ch. lôi kéo "bắt về làm vợ" là Vàng Thị S. (14 tuổi, trú xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Qua làm việc với bé gái Vàng Thị S., được biết S. và Giàng Mí Ch. đã quen nhau trên Mạng xã hội Zalo (nick Zalo của cháu S. là Nkj Hmb K, của Ch. là Tub Hmoob) từ ngày 4/2/2022.

Từ khi quen biết nhau thì 2 em thường xuyên nhắn tin qua lại. Nội dung các tin nhắn Ch. có tỏ tình với bé S. và rủ S. đi chơi. Sau đó, S. đồng ý đi chơi cùng Ch. nhưng chưa nhận lời yêu vì nghi ngờ Ch. đã có người yêu.

Khoảng 10h ngày 7/2, 2 người gặp nhau tại Tượng đài Thanh niên xung phong thuộc thôn Séo Sả Lủng, xã Pải Lủng để cùng nhau đi chơi.

Lúc này, Ch. đi xe máy đến điểm hẹn gặp S. và hai bạn của S. là Thùng Thị D. và Vàng Thị M. (cùng 14 tuổi và cùng trú tại thôn Sà Lủng, xã Pải Lùng).

Sau đó cả 4 người đi xe máy cùng nhau đi chơi theo hướng trung tâm huyện Mèo Vạc.

Khi đi đến ngã ba hạt 7 thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi thì dừng lại chơi, đến khoảng 15h30 phút thì S. bảo Ch. đưa về vì sợ muộn.

Lúc này, Ch. có bảo S. ở lại chơi và có nói lời yêu đương với S. và kéo bé gái này định đưa về làm vợ.

Tuy nhiên, S. cho rằng Ch. đã có người yêu rồi việc nói yêu S. chỉ là lừa.

Lúc này, Ch. kéo tay và vai S., không có hành động sàm sỡ. Sự việc diễn ra khoảng hơn 30 phút, khi này có nhiều người dân và khách du lịch thấy hiếu kỳ nên dừng lại xem và quay phim, chụp ảnh.

Trước đó, vào ngày 8/2, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại vụ "bắt vợ" đã gây xôn xao dư luận. Theo clip dù bé gái gắng hết sức bỏ chạy, giãy giụa, nhưng vẫn bị nam thiếu niên ôm chặt, khống chế.

Rất nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn, giúp đỡ bé gái. Sau đó, một chiến sĩ công an đã xuất hiện để "giải cứu" cho bé gái.

Người giải cứu bé gái là Đại úy Lê Ngọc Tuấn - Công an xã Pả Vi.

Đại uý Tuấn kể, vào khoảng 14h ngày 7/2 đơn vị nhận được trình báo về việc "bắt vợ" ở khu vực thôn Pả Vi Hạ. Đại uý Tuấn nhanh chóng có mặt tại địa điểm trên và giải cứu bé gái.

Lãnh đạo UBND xã Pả Vi cho biết, trên địa bàn còn hủ tục bắt vợ nhưng diễn ra rất ít.

Những năm gần đây, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân bỏ hủ tục này và đã được hạn chế.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị