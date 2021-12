Nam sinh Lai Châu chiến thắng áp đảo, phá kỷ lục phần thi khởi động Olympia

Trận thi tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 xác định được bốn thí sinh tranh tài, gồm: Phạm Thế Cường (THPT Nguyễn Đức Thuận, Nam Định), Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu) và Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).