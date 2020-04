Nam MC “mặn” nhất VTV - Việt Hoàng khiến người xem cười nghiêng ngả với màn đu trend nhảy trên không mùa dịch Covid-19 ngay trên sóng truyền hình

Bản tin "Chuyển động 24h" trưa 11/4 như thường lệ lại có màn điểm tin "mặn hơn muối" của BTV Việt Hoàng. Ngoài những thông tin cần thiết khác thì anh chàng đã mang đến sự tươi mới và hài hước khi nói đến lệnh cách ly xã hội.

"Dịch bệnh khiến chúng ta có những khoảnh khắc khác thường. Để qua được đại dịch với nhiệm vụ khác thường là ở yên một chỗ thì dĩ nhiên là cần có những cách để giải tỏa năng lượng. Yêu nấu nướng cũng được, ghét nấu nướng cũng không sao. Nghiện trang trí nhà cũng được, không nghiện nhà cũng không thành vấn đề. Miễn là hãy tận dụng thời gian này để trải nghiệm thêm nhiều điều. Cười được thì càng tốt, nó sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn hơn trong giai đoạn này". Đó là những lời nói cực "mặn" và cũng cực đặc trưng của Việt Hoàng trong mỗi bản tin của Chuyển động 24h.

BTV Việt Hoàng thường xuyên có những màn "cà khịa" trên sóng truyền hình. Đó cũng là điểm thu hút ở anh chàng.

Không chỉ có vậy, anh chàng còn làm hẳn cả ví dụ cho thấy ở nhà vẫn vui, vẫn hoạt động thể chất bình thường bằng cách đu theo trend nhảy trên không đang rất hot trên MXH như là cách để động viên mọi người hãy ngồi im một chỗ, vì nó cũng không đến nỗi quá nhàm chán.

BTV Việt Hoàng và màn đu trend khiến dân mạng không nhịn được cười.

Việt Hoàng đã nhảy từ trường quay ra hành lang rồi đến sảnh chính của VTV. Trên đường đi, nam MC còn lướt qua cả những group đang cực hot trên mạng xã hội như Yêu Bếp, Nghiện Nhà như một cách để gợi ý cách giải trí cho khán giả mà không cần phải ra đường. Được thôi, người của nhà đài đã nhiệt tình đến như vậy thì chúng ta chẳng tội gì mà không theo, mọi người nhỉ?

Việt Hoàng nhảy trên không cực hot.

Và bản tin nhiều muối này của VTV lại một lần nữa làm cư dân mạng điêu đứng. Khán giả ai nấy đều thể hiện sự thích thú với sự đổi mới và tươi trẻ mà VTV mang lại. "VTV đã cho tôi thấy một góc nhìn khác về nghề truyền hình, hài hước và mặn mòi quá". "Anh MC đáng yêu quá, cho hỏi tình trạng hôn nhân của anh chút được không ạ". "Việt Hoàng lý ra nên làm diễn viên. Anh có ý định lấn sân sang điện ảnh không anh ơi". "Bản tin trở nên ít khô cứng hơn nhờ Việt Hoàng đấy. Mình luôn chờ những ngày cuối tuần để được gặp bạn". Hiện, đoạn clip trên vẫn đang được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt vì quá dễ thương và hài hước.

Tác giả: Nhân Mã

Nguồn tin: Báo Tổ quốc