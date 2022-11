Nằm giữa nghĩa trang, ngôi nhà được rao bán 8,3 triệu USD vẫn "đắt" khách

Theo báo cáo mới đây của công ty bất động sản Knight Frank, The Grey House, một kiệt tác gồm 4 tầng nằm ở phía Bắc London đã được tung ra thị trường với giá 7 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 8,3 triệu USD.

Mike Tracy, nhân viên phụ trách bán hàng của công ty, chia sẻ với Insider rằng ngôi nhà mới được rao bán nhưng đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm. "Trước khi tung ra thị trường, chúng tôi đã dự đoán được điều này vì đây là một ngôi nhà rất nổi tiếng", anh nói.

The Grey House do kiến trúc sư Eldridge Smerin xây dựng vào năm 2008. Công trình này đã giành được giải kiến trúc RIBA năm 2009 - giải thưởng kiến trúc khắt khe nhất thế giới khi mỗi dự án đề cử đều phải được chuyên gia do RIBA chỉ định đến tận nơi để tham quan, đánh giá. Thậm chí công trình này còn xuất hiện nhiều lần trên màn ảnh. Đáng chú ý nhất, nó đã là bối cảnh trong loạt phim truyền hình tâm lý tội phạm của Anh, Luther.



"Ngôi nhà xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, cả các chương trình liên quan về kiến trúc. Đồng thời nơi đây còn được giới thiệu trong một số sách về kiến trúc hiện đại. Chủ sở hữu hiện tại của căn nhà cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc tại đây và được mô tả là ngôi nhà hoàn hảo để sống", nội dung mô tả về căn nhà trên trang web của công ty bất động sản Knight Frank.

Từ phía ngoài nhìn vào, mặt tiền của ngôi nhà 4 tầng phần lớn được làm từ đá granit đen và các tấm kính. Có thể tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên, song những cửa kính từ trần đến sàn còn đem đến cho chủ nhà tầm nhìn ra nghĩa trang Highate.

Theo đó trước khi Highate được ra đời, người dân nơi đây chủ yếu chôn cất người thân giữa các ngôi nhà, cửa hàng... Nhiều thập kỷ trôi qua, dân số London bùng nổ và số người qua đời cũng vậy.

Với mức độ ảnh hưởng của mùi xú uế và lây lan dịch bệnh từ xác chết đã khiến chính quyền xây dựng 7 nghĩa trang lớn ở ngoại ô thành phố, trong đó có Highgate. Karl Marx, nhà triết học người Đức, tác giả của Tuyên ngôn Cộng sản là một trong những nhân vật nổi tiếng được chôn cất trong khuôn viên của nghĩa trang Highgate.

Ngôi mộ của ông nằm ở phía đông của nghĩa trang, là một trong những nơi thường xuyên lui tới của hàng nghìn du khách đến Highgate mỗi năm.

Một số nhân vật nổi tiếng khác cũng được chôn cất tại nghĩa trang này bao gồm ca sĩ nhạc pop người Anh George Michael và Henry Gray hay tác giả của bộ phim truyền hình Grey's Anatomy.

Được xây dựng từ năm 2008, song Tracy, cho biết đến nay căn nhà vẫn như mới trong hơn một một thập kỷ qua. Hình ảnh từ ngôi nhà được chia sẻ bởi kiến trúc sư Eldridge Smerin chứng minh rằng chủ sở hữu hiện tại không thay đổi nhiều bên trong căn nhà kể từ khi họ sở hữu. "Chủ nhân hiện tại của căn nhà đã thực sự chăm chút cho không gian sống của mình. Họ chỉ thay đổi một số thứ để cho căn nhà trở nên thân thiện hơn với người sử dụng", ông nói.



Tracy cho biết chủ sở hữu hiện tại yêu thích ngôi nhà của mình bởi yếu tố âm thanh. Anh cho biết chủ nhà khẳng định âm thanh trong phòng khách rất xuất sắc, dù do thiết kế hay do ngẫu nhiên. Người chủ hiện tại yêu thích nó đến mức đã đặt đàn piano ở đây để chơi mỗi ngày.

Hơn nữa anh ấy còn nói rằng họ tổ chức các bữa tiệc hàng năm và mời 3-4 ban nhạc sống đến chơi. "Mọi ban nhạc đến đây đều thực sự yêu thích căn phòng này bởi âm thanh vô cùng hoàn hảo", Tracy kể lại.



Dẫu có tầm nhìn ra nghĩa trang, song Tracy cho biết ngay lần đầu tiên bước chân vào đây, anh đã cảm nhận được sự ấm cúng của ngôi nhà. Chủ nhân hiện tại của căn nhà luôn cho rằng The The Grey House là ngôi nhà lý tưởng để sống. Anh cho biết họ chỉ quyết định bán để chuyển ra xa London chứ không vì bất kỳ lý do nào khác.

Cuối cùng, Tracy khẳng định ngôi nhà là nơi lý tưởng cho những người yêu cầu cao về kiến trúc thích không gian sống yên tĩnh và thanh bình.

