Nam giới nên tắm vào thời điểm nào trong ngày?

Chia sẻ với TIME, Michael Gardner - giám đốc Chương trình Nghiên cứu Sức khỏe và Giấc ngủ, Đại học Arizona - cho biết: "Tắm buổi sáng có thể loại bỏ cảm giác ngái ngủ và đánh thức bạn. Bên cạnh đó, tắm vào buổi tối giúp cơ thể thư giãn trước khi đi ngủ".

Cả hai đều có ưu và nhược điểm. GQ Mexico đã phân tích để nam giới chọn ra thời điểm thích hợp nhất.

Tắm vào buổi sáng

Chuyên gia da liễu Gary Goldenberg từng chia sẻ với The New York Times rằng con người có xu hướng đổ mồ hôi vào ban đêm. Khi bạn thức dậy, mồ hôi và vi khuẩn từ ga giường dính trên da. Đây là một trong những lý do phái mạnh nên tắm vào buổi sáng.

Tắm buổi sáng giúp đánh thức cơ thể. Ảnh: GQ Mexico.

Mặt khác, Michael Gardner đã đề cập tắm buổi sáng giúp mọi người tỉnh tảo, loại bỏ mệt mỏi. Thói quen này giúp bạn năng động hơn vào sáng sớm.

Đối với những người đàn ông có râu mọc dày và nhanh, thói quen tắm buổi sáng sẽ hữu ích. Tắm nước nóng vào buổi sáng, hơi nước có thể làm các sợi lông mềm và giúp quá trình cạo thêm dễ dàng.

Tuy nhiên, tắm vào buổi sáng cũng tồn tại một số khuyết điểm. Nếu không tắm trước khi đi ngủ, cơ thể tích tụ nhiều bụi bẩn trong suốt ngày dài. Lúc này, mồ hôi và vi khuẩn sẽ lưu lại trên ga giường, ảnh hưởng trực tiếp đến da.

Làm sạch cơ thể trước khi đi ngủ

Tiến sĩ Janet Kennedy - chuyên gia về giấc ngủ và nhà tâm lý học lâm sàng - chỉ ra rằng tắm vòi hoa sen vào ban đêm có hiệu quả đối với những người bị mất ngủ.

Ông cho biết thêm việc làm sạch cơ thể trước khi đi ngủ giúp làm giảm căng cơ và thư giãn. Bên cạnh đó, thói quen này sẽ làm sạch cơ thể khỏi những bụi bẩn.

Nam giới nên sấy khô tóc trước khi đi ngủ để tránh tình trạng gãy rụng. Ảnh: Showbiz Cheat Sheet.

Trong khi đó, tiến sĩ George Cotsarelis - chuyên gia da liễu - cho biết đi ngủ với mái tóc ướt không tốt cho các nang lông, thậm chí gây ra tình trạng gãy rụng. Để tránh hiện tượng này, phái mạnh cần sấy khô tóc trước khi tắm. Bên cạnh đó, da mặt có xu hướng tiết dầu. Vì vậy, bạn nên rửa sạch vào buổi sáng.

Để tốt nhất cho cơ thể, nam giới nên tắm 2 lần/ngày. Tuy nhiên, bạn cần giảm thời gian tắm để tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao khiến da mặt bị khô.

Tác giả: Giai Kỳ

Nguồn tin: zingnews.vn