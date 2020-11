Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 100.000 ca nCoV một ngày

Thống kê của Reuters cho thấy Mỹ hôm 31/10 ghi nhận thêm 100.233 ca nhiễm nCoV chỉ trong 24 giờ, vượt qua kỷ lục 91.295 trường hợp được ghi nhận một ngày trước đó. Đây cũng là mức tăng cao nhất thế giới, vượt qua con số 97.894 ca trong 24 giờ được ghi nhận tại Ấn Độ hồi giữa tháng 9.

Một phụ nữ tại điểm xét nghiệm lưu động ở bang California hôm 29/10. Ảnh: AFP.

Trong 10 ngày qua, Mỹ đã 5 lần báo cáo số ca nhiễm mới mỗi ngày vượt mốc kỷ lục 77.299 hồi tháng 7. Con số trong ngày 30-31/10 cho thấy mỗi giây lại có thêm hơn một ca nhiễm nCoV được ghi nhận tại Mỹ. 16 bang cũng ghi nhận mức tăng một ngày cao nhất hôm 30/10, trong khi 13 bang đang báo cáo số lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện cao chưa từng thấy.

Tình hình Covid-19 tại Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp khi chỉ còn vài ngày đến cuộc bầu cử tổng thống. Nước này hiện báo cáo hơn 9,4 triệu ca nhiễm, tương đương 3% dân số, trong đó hơn 236.000 người đã chết.

Cách ứng phó đại dịch là một trong những chủ đề tranh luận chính giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. 31 bang đã báo cáo mức tăng ca nhiễm mới kỷ lục trong tháng 10, trong đó có 5 bang chiến trường chủ chốt gồm Ohio, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Thống kê cho thấy cứ 10.000 người Mỹ lại có 272 ca nhiễm và 7 ca tử vong, so với 127 ca nhiễm và 4 ca tử vong trên 10.000 dân tại châu Âu. Toàn cầu đã ghi nhận hơn 46,3 triệu ca nhiễm và gần 1,2 triệu ca tử vong do nCoV, nhiều nước châu Âu đang phải tái phong tỏa do làn sóng bùng phát mới.

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress