Mua xe máy tặng con gái, ông bố may mắn bấm được biển ngũ quý 6

Một người dân ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã may mắn bấm được biển số siêu đẹp 92E1-666.66, đang được bà con hàng xóm gọi vui là "bàn tay vàng trong làng bấm biển số".

Người đàn ông trú thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bấm được biển số xe máy ngũ quý 6 (Ảnh: CTV).

Chiều 14/7, Công an xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết người đàn ông này thực hiện bấm biển số xe máy vào sáng cùng ngày.

Anh tên là P., trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Anh P. bấm biển số thay con gái mình (được ủy quyền) và chiếc xe máy SH này anh mới mua tặng con gái.

Sau khi bốc trúng biển ngũ quý 6, chiếc xe của anh P. được trả giá cao nhưng anh không bán (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo Công an xã Đại Quang, việc anh P. bấm được biển ngũ quý 6 là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Sau khi bấm được biển đẹp, anh P. nhận được lời ngỏ ý mua lại chiếc xe SH với giá cao nhưng không không đồng ý bán.

Thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đến nay Công an huyện Đại Lộc đã thực hiện tốt việc tổ chức đăng ký ô tô tại Công an huyện và đăng ký xe mô tô tại các xã; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm được thời gian đi lại, chờ đợi.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí