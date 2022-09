Mưa lũ chia cắt, giáo viên lội suối, băng rừng đến trường

Mưa to những ngày qua đã làm sạt lở đất, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 16 từ huyện Kỳ Sơn đi các huyện Tương Dương và Quế Phong, Nghệ An. Đặc biệt, tại đoạn đi qua bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn lượng lớn đất đá bị sạt lở chắn ngang đường, khiến việc lưu thông bị ách tắc từ đêm 11/9 đến trưa 12/9, mới thông tuyến trở lại (Ảnh: N.D).