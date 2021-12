Mùa làm đẹp và những đau lòng

Phẫu thuật thẩm mỹ và những rủi ro không lường trước.

Mất mạng vì làm đẹp

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng được nâng cao. Nhất là khi trong suy nghĩ của nhiều người, ngoại hình được xem là một trong những tiêu chuẩn đánh giá. Để cải thiện ngoại hình, nhiều người đã tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Vài năm trở lại đây, PTTM đã trở nên quen thuộc với giới trẻ Việt và cũng chính từ đó, đã không ít những hậu quả khôn lường…

Mới đây, Sở Y tế TP HCM đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân của hai trường hợp tử vong sau PTTM. Trường hợp đầu tiên, người phụ nữ 31 tuổi tử vong sau 14 giờ hút mỡ bụng. Ngày 6/12, Bệnh viện Nhân Dân 115, TP HCM đã tiếp nhận 1 trường hợp bị tai biến thẩm mỹ. Nữ bệnh nhân là chị H.T.N (31 tuổi, ngụ tại quận 8) được chuyển đến cấp cứu vào rạng sáng cùng ngày trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, tím tái toàn thân.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, vào chiều 5/12, nữ bệnh nhân đã được thực hiện phương pháp hút mỡ bụng và nâng mũi làm đẹp tại 1 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 1. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, tuy nhiên người bệnh đã không qua khỏi.

Theo điều tra bước đầu, nhóm người phẫu thuật đều không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và chuyên khoa thẩm mỹ, không có đăng ký kinh doanh. Nhóm người này tự liên lạc, thỏa thuận nhau để thực hiện phẫu thuật. Hiện lực lượng Công an quận 1 phối hợp Công an quận 8 cùng cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra vụ chết người nghi tai biến do PTTM này và mời những người liên quan làm việc.

Ngoài ra, các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 cũng cấp cứu 1 trường hợp tai biến sau thẩm mỹ khác nhưng bệnh nhân cũng không qua khỏi. Cụ thể, bệnh nhân nữ 24 tuổi (ngụ quận 10) vào một thẩm mỹ viện trên đường Độc Lập, quận Tân Phú để thẩm mỹ vùng lưng.

Sau khi được ủ tê da vùng lưng, bệnh nhân bị co giật, sau đó diễn biến nặng, khó thở, tím tái. Thẩm mỹ viện đã gọi xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, đặt nội khí quản. Tuy nhiên, đến 16h30’ cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong.

Kết luận ban đầu bệnh nhân tử vong do ngưng tuần hoàn hô hấp khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ có dùng thuốc tê. Sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã mời Trung tâm Giám định pháp y thành phố thực hiện khám nghiệm, xác định nguyên nhân và báo cáo vụ việc cho Sở Y tế TP HCM.

Trước đó, vào hồi tháng 10/2021, một phụ nữ tại quận Bình Tân (TP HCM) cũng đã tử vong sau ca hút mỡ bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo. Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP nhận định, không thể xác định nguyên nhân chính xác vì thiếu kết quả giám định pháp y.

Vốn từ trước đến nay, đã có rất nhiều lời cảnh báo về hệ lụy khi PTTM, bởi dù có đảm bảo đến đâu thì PTTM vẫn sẽ có rủi ro. Nhất là khi xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm thẩm mỹ “chui”, không có giấy phép kinh doanh, một số bác sĩ hành nghề không có chứng chỉ hoặc “tay ngang” chuyển sang cầm dao kéo. Thực trạng này đang hoạt động ngày một sôi động ở các thành phố lớn. Dưới vỏ bọc đó, cộng các chiêu thức quảng cáo lôi cuốn, người có nhu cầu dễ “tiền mất, tật mang” bởi các bác sĩ “tay ngang”.

Xu hướng phẫu thuật đẹp chuẩn Hàn Quốc.

“Không sợ gì, chỉ sợ… xấu”

Dù PTTM đi kèm với nhiều rủi ro nhưng với suy nghĩ “Không sợ gì, chỉ sợ… xấu”, rất nhiều người liều lĩnh đi tìm cái đẹp từ những cuộc đại phẫu. Nhiều người cho rằng đây thực sự là một phương pháp hữu hiệu khi bản thân muốn xinh đẹp và tự tin hơn. Chính vì lẽ đó, PTTM dần trở thành xu hướng tân trang nhan sắc được nhiều người, nhất là giới trẻ lựa chọn. Thậm chí có người còn gọi PTTM chính là “xu hướng làm đẹp thế kỷ 21”.

Nếu như ngày trước mọi người vẫn nghĩ chuyện PTTM vô cùng phức tạp, phải thực hiện vài đại phẫu mới may ra thay đổi ngoại hình xinh đẹp được thì thời nay đã khác. Trong thời đại của PTTM với các công nghệ làm đẹp hiện đại, chỉ cần một vài tiểu phẫu đơn giản thôi cũng có thể “lột xác” nổi bật, hoàn hảo. Chẳng vì lẽ đó mà giờ “người người, nhà nhà” đều đổ xô đi PTTM.

Bạn H.Trang (20 tuổi, Hà Nội) dù vẫn đang học đại học nhưng đã trải qua 2 lần tiểu phẫu, 1 lần nhấn mí, lần khác làm mũi chia sẻ về lý do quyết định đi PTTM từ sớm: “Vốn sinh ra với đôi mắt một mí, chiếc mũi tẹt di truyền của gia đình, ngoại hình của em chỉ thuộc mức trung bình khá. Em có đam mê ca hát từ nhỏ nhưng rất ít khi được phân hát chính vì ngoại hình không sáng sân khấu. Vì vậy khi lên đại học, quyết tâm theo con đường ca hát chuyên nghiệp, em được gia đình ủng hộ cho đi PTTM”.

“Bây giờ là thời đại nghe nhìn, khán giả ngày nay mấy ai chỉ “nghe ca nhạc” mà chuyển thành “xem ca nhạc” hết rồi. Bởi vậy những người không có lợi thế về ngoại hình rất dễ bị đào thải nếu không thay đổi bản thân. Cho đến giờ em vẫn thấy quyết định PTTM của em là xứng đáng”, H.Trang tâm sự.

Quả thực là vậy, trong xã hội ngày nay không chỉ có những ngành nghề liên quan đến biểu diễn mới cần ngoại hình, mà ngay cả những ngành khác cũng có yêu cầu trên, chỗ thì chỉ cần ngoại hình dễ nhìn, chỗ thì phải xuất sắc. Nhiều người lo ngại rằng ngoại hình không thực sự ưa nhìn có thể khiến bản thân mất đi nhiều cơ hội thăng tiến trong xã hội, cả về chuyện tình cảm lẫn công việc.

Giờ đây không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái, chàng trai với những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Bởi khi quyết định PTTM, đa số bạn trẻ thường chọn chỉnh sửa một số đường nét trên khuôn mặt bằng các tiểu phẫu như nâng mũi, cắt mí, tạo môi trái tim, độn cằm… nhằm tăng sức cuốn hút, hấp dẫn từ ngoại hình.

Đương nhiên, “có cầu thì ắt có cung”, để đáp ứng nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng cao, ngày càng nhiều phương pháp PTTM mới ra đời. Với các tiêu chí được giới thiệu như: đẹp, bền, tân tiến,… Những tín đồ làm đẹp tha hồ được lựa chọn giữa vô vàn phương pháp, nếu muốn có thể làm đẹp từ A đến Z luôn!

Cũng giống như mốt thời trang theo mùa, trong từng thời điểm, PTTM cũng có những xu hướng riêng, được “update” liên tục. Khi mỗi mùa làm đẹp đến cũng là lúc những xu hướng PTTM lên ngôi. Theo đó, có những kiểu PTTM điển hình mà giới trẻ Việt hay áp dụng thời gian gần đây.

Một thời gian dài, xu hướng khuôn mặt V-line cũng “bùng nổ” ở Việt Nam và đương nhiên nó xuất phát từ xứ sở kim chi. Có hai phương pháp phổ biến là gọt hàm và độn cằm. Tuy nhiên, vì gọt hàm khá phức tạp lại là đại phẫu nên chị em thường chọn phương pháp độn cằm để có thể sở hữu được khuôn mặt V-line hoàn hảo.

Tiếp đó phải kể đến phẫu thuật nâng sống mũi, đây là phương pháp đã trở nên quá phổ biến trên toàn thế giới. Phổ biến nhất hiện nay là hai phương pháp độn mũi bằng cách cấy ghép sụn nhân tạo hoặc lấy sụn tự thân. Phẫu thuật nâng mũi giờ đây đã quá phổ biến, nó được ví như việc niềng răng của trẻ nhỏ vậy.

Vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, phương pháp tiêm filler nâng sống mũi với chi phí thấp hơn mới là xu hướng phẫu thuật “làm mưa làm gió” ở thị trường làm đẹp. Không cần phải trải qua tiểu phẫu hay thời gian chờ phục hồi, tiêm filler với ưu điểm “nhanh – gọn – nhẹ”, có hiệu quả trong vòng từ 4-6 tháng là phương pháp nhiều chị em tìm đến.

Ngày nay, việc sử dụng chất filler (chất làm đầy) trong thẩm mỹ khá phổ biến. Đây là một chất được ngành thẩm mỹ dùng để tiêm vào da, tạo khối mô dày dưới nếp nhăn. Mục đích là làm phẳng da hay tăng thể tích một bộ phận nào đó của cơ thể trong thời gian ngắn như các vùng cần nâng độn. Không chỉ nâng mũi, filler còn được dùng cho những vùng khác như cằm, gò má, môi, thái dương, quai hàm hay thậm chí cả tai (xu hướng tiêm tai tài lộc).

Hàn Quốc là “cái nôi” của ngành PTTM, chính vì vậy nhiều người đều theo đuổi vẻ đẹp của xứ sở kim chi và PTTM theo xu hướng này với đôi mắt hai mí, khuôn mặt V-line nhỏ gọn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi trái tim mọng nước,… Bên cạnh những xu hướng PTTM trên thì còn có những phương pháp nổi bật khác, được giới trẻ Việt ưa chuộng như mở góc mắt, hút mỡ, nâng ngực,… Trang Anh, một tin đồ làm đẹp cho biết, cô đã tốn nửa tỷ cho nhan sắc được tân trang tại Hàn Quốc, nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng. Gần như hàng năm cô đều phải đi trùng tu lại nhan sắc.

Có thể nói, ai cũng muốn mình xinh đẹp, nhưng lạm dụng dao kéo và làm thẩm mỹ quá đà, sống phụ thuộc vào thẩm mỹ sẽ dẫn tới những hệ lụy khôn lường về tiền bạc và sức khỏe. Dẫu biết rằng, làm đẹp là chính đáng nhưng cái giá phải trả cho sắc đẹp đôi khi quá đắt và đau lòng. Đừng để “mặt tiền” và tính mạng của mình lọt “bẫy sắc đẹp” ở những trung tâm thẩm mỹ không uy tín.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: baophapluat.vn