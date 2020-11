Mua hay thuê nhà thấy 3 vật này phải vứt bỏ ngay kẻo rước vận xui vào thân

- Gương soi cũ

Gương soi chính là đồ dùng giúp phản chiếu lại mọi sự việc. Trong phong thủy gương cũng là một trong những đồ vật có ý nghĩa chiếu yêu, bắt quái, giam giữ tà khí và các âm khí.

Cho nên, khi bạn mua nhà hoặc thuê nhà nếu thấy có gương soi bạn nên thay thế nó bằng một chiếc gương mới sẽ tốt hơn. Nếu bạn sử dụng gương cũ dễ bị những điều xui xẻo không may quấy phá, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

- Bùa trấn yểm

Khi dọn tới nhà mới, nếu thấy trên cửa hoặc bất cứ nơi nào trong nhà xuất hiện những chiếc bùa trấn yểm thì nên vứt đi hóa giải.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn đến với gia đình mình, khi chuyển đến nơi mới bạn cũng làm lễ trấn trạch rồi xin bùa trấn yểm theo sớ đất và thông tin gia chủ giúp mang lại may mắn cho chính mình và gia đình.

- Bát hương, bàn thờ cũ

Theo các chuyên gia phong thủy, khi dọn đến nhà mới, nếu trong nhà có sẵn bàn thờ, bát hương bạn cần tìm cách hóa giải. Sau đó, thỉnh một bát hương mới về thờ cúng. Bởi trong phong tục thì bát hương của gia chủ nào sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân đó. Nếu bát hương của nhà bạn là do chủ cũ để lại thì nó chỉ mang lại may mắn cho người chủ cũ mà thôi. Do đó, bạn nên mang bát hương đó ra sông hóa giải rồi thỉnh bát hương mới từ trên chùa về thắp, sẽ mang lại tài lộc cho mình.

