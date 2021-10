Một trong những tượng Phật cao nhất thế giới dát 48 kg vàng

Chùa Đông Lâm là một chùa nằm ở huyện Hành Tử, cách Cửu Giang, ở phía bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khoảng 20 km.

Tượng Phật dát vàng cao 48 m

Tượng Phật dát vàng nổi tiếng Trung Quốc.

Ngôi chùa đạt đến đỉnh cao ảnh hưởng vào thời nhà Đường (618 - 907). Nơi này từng có hơn một nghìn nhà sư và rộng 120.000 m2 với 310 hội trường và phòng.

Sau nhiều thập kỷ vận động quyên góp, ngôi chùa đã xây dựng được một bức tượng Phật A Di Đà cao 48 m được cho là một trong những tượng Phật cao nhất thế giới. Chi phí xây dựng là 162 triệu USD và sử dụng 48 kg vàng để mạ vàng. Việc xây dựng kết thúc vào năm 2013.

Bức tượng Phật nổi bật và thu hút nhiều du khách tham quan mỗi ngày. Đáng chú ý, khách tới tham quan nơi này không phải mua vé vào cửa.

Lộc Sơn - nơi có Chùa Đông Lâm là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nơi này được biết đến với sự hùng vĩ, vẻ đẹp của nó và là một điểm thu hút khách du lịch nổi bật. Ngọn núi và khu vực xung quanh là một trong những "trung tâm tâm linh" của Trung Quốc có nhiều ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo bên cạnh các địa danh của Nho giáo.

Tác giả: Vĩnh Ngọc

Nguồn tin: Báo Dân trí