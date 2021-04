Một tổ chức muốn mua 51% cổ phần In báo Nghệ An

Trụ sở của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An ở số 58 Đào Tấn, phường Quang Trung, TP. Vinh. Ảnh: Văn Dũng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An (In báo Nghệ An).

Theo đó, có 6 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua cổ phần của In báo Nghệ An gồm: 1 tổ chức và 5 cá nhân. Tổng số cổ phần đăng ký mua 1.784.800 cổ phần, trong đó, tổ chức đăng ký mua 1.776.800 cổ phần, cá nhân 8.000 cổ phần.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, In báo Nghệ An sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 5/4/2021. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ bán đấu giá 3.355.370 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng với mức giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần, tương đương 97,3% vốn điều lệ, 2,7% còn lại bán cho người lao động.

Như vậy, nhà đầu tư tổ chức chỉ đăng ký mua khoảng 51,5% vốn In báo Nghệ An, đủ để trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này sau cổ phần hoá trong trường hợp đấu giá thành công. Số cổ phần còn lại vẫn do Nhà nước sở hữu.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu giai đoạn 2017-2020 của In báo Nghệ An đạt trên dưới 30 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hợp đồng in cố định với báo Nghệ An và báo Nhân Dân, mang về 2/3 doanh thu, còn lại là in dịch vụ.

Trong khi đó, hiệu quả hoạt động về mặt tài chính không mấy khả quan, khi chỉ lãi từ 300-500 triệu đồng mỗi năm, cá biệt năm 2019 lỗ sau thuế 5,8 tỷ đồng. Năm 2020, In báo Nghệ An đạt doanh thu 31,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 295 triệu đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận trên vốn chỉ ở mức 0,85%.

In báo Nghệ An hiện đang quản lý trụ sở, là khu đất rộng 1.950,7m2 tại số 58 Đào Tấn, phường Quang Trung, TP. Vinh. Theo phương án cổ phần hoá được phê duyệt, khu đất nằm gần sân vận động Vinh có mục đích xây dựng trụ sở làm việc sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn