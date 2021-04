Một thanh niên tử vong nghi do sốc ma tuý ở quán karaoke

Pháp luật

Sáng nay 22/4, Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra vụ một thanh niên tử vong, nghi do bị sốc ma tuý tại một quán karaoke, xảy ra trên địa bàn...