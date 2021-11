Một người tử vong sau vụ hai công nhân đánh lộn trong nhà trọ ở Quảng Ninh

Sáng 12/11, nguồn tin từ Công ty Than Thống Nhất – TKV cho hay, vừa xảy ra vụ việc 2 công nhân của Công ty đánh lộn trong nhà trọ tại phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Hậu quả, 1 công nhân bị đâm tử vong.

Lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường vụ án

Thông tin ban đầu, tối 11/11, anh D. (SN 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên) là công nhân Phân xưởng Khai thác 4 thuộc Công ty Than Thống Nhất – TKV đến nhà trọ của anh Tr.V.T (SN 1989, thường trú tại tỉnh Kom Tum) là công nhân cùng phân xưởng chơi.

Không biết do nguyên nhân gì, hai người xảy ra đánh lộn khiến anh T bị đâm dẫn đến tử vong.

Trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) sáng 12/11, PV Báo Giao thông được xác nhận có vụ việc trên xảy ra.

"Hiện vụ án này do phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý điều tra", vị lãnh đạo Công an TP Cẩm Phả cho biết.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Giao thông