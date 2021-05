Một người đàn ông nghi tự thiêu dưới gốc cây

Khoảng 7h30 ngày 24/5, một người dân phát hiện dưới gốc cây trong con hẻm đất đỏ ở phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) có một người đang bị cháy toàn thân, lửa bốc lên như một ngọn đuốc.

Khu vực phát hiện người đàn ông nghi tự thiêu

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân quanh khu vực lao vào dập lửa cứu người, đưa vào bệnh viện cấp cứu và cấp báo đến cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an TP Thuận An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, chưa rõ lai lịch, bị bỏng toàn thân, rất nguy kịch. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể đây là một vụ tự thiêu.

Tác giả: P.Tuyền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân