Một nam sinh ở Bình Phước bị chém tử vong

Hôm nay (24/3), Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập thực hiện lệnh bắt giữ Mai Tiến Thành (18 tuổi, học sinh trường THPT Đắk Ơ) vì liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 23/3, Nguyễn Trùng Khánh (17 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Đắk Ơ) bị nhóm học sinh cùng trường, trong đó có Nguyễn Thành Luân chặn đường đánh.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, Khánh cùng Nguyễn Hữu Hùng (cậu Khánh), Bùi Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) và Hoàng Thanh Thảo đi tìm Luân trả thù. Cả nhóm này phát hiện Luân cùng bạn đang đi trên đường nên đuổi theo nhưng không kịp.

Mai Tiến Thành bị bắt giữ.

Trên đường tiếp tục đi tìm Luân, nhóm của Khánh bị Mai Tiến Thành (bạn Luân) chặn lại. Trong lúc ẩu đả, Nam bị Thành chém nhiều nhát vào cổ và tay khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Nam đã tử vong tại bệnh viện.

Qua xác minh, công an xác định Mai Tiến Thành là nghi can trực tiếp chém Nam tử vong nên công an đã bắt giữ để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: vov.vn