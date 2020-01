Một năm nổi lửa, những đại gia BĐS bị khởi tố, bắt giam, truy nã

Bắt sếp địa ốc Alibaba

Sau thời gian dài đình đám, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tối 24/9/2019 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Địa ốc Alibaba “gieo” tham vọng giàu có một cách hão huyền, bởi trên thực tế, sản phẩm bất động sản giao dịch, dự án đều là ảo, vậy mà không ít người vẫn đặt lòng tin của mình vào sự hão huyền đó. Công an xác định Công ty Alibaba giới thiệu, bán đất cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu cầm đầu, đã chỉ đạo Lĩnh, các nhân viên Công ty Alibaba nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Những đại gia BĐS bị khởi tố, bắt, truy nã 2019

Sau đó, Luyện dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng ngàn khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất, chiếm đoạt một số lượng tiền đặc biệt lớn của người mua.

Tương tự như vụ lừa đảo bán dự án "ma" kinh điển của Địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1970 là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp đến là vụ Công ty Angel Lina do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Tổng giám đốc, lừa hơn 200 người, với số tiền gần 300 tỷ đồng...

Bắt nguyên giám đốc Petroland

Ngày 2/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland), về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2012 đến 2018, ông Bùi Minh Chính với vai trò là Giám đốc Petroland, đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng tài sản của tòa nhà Petroland Tower ở số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7 (TP.HCM) với ưu đãi về phí dịch vụ, miễn phí tiền điện, chỗ đậu xe,... khiến Petroland thất thoát nhiều tỉ đồng.

Những đại gia BĐS bị khởi tố, bắt, truy nã 2019

Ngoài ra, qua rà soát, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hợp đồng kinh tế gây thiệt hại cho Petroland liên quan đến ông Chính.

Tháng 10/2018, đại diện Petroland đã cung cấp nhiều tài liệu, hồ sơ về sai phạm của ông Bùi Minh Chính và những người liên quan cho Bộ Công an để điều tra.

Khởi tố "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản

Ngày 10/7/2019, Công an TP. Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, thuộc Tập đoàn Mường Thanh. VKSND TP. Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định trên và lệnh khám xét đối với ông Thản. Theo đó, ông Thản bị khởi tố về hành vi “lừa dối khách hàng”.

Từ đầu năm 2017, nhiều kết luận thanh tra các cấp chỉ rõ sai phạm trong xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh gắn với tên tuổi của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản trên cả nước. Các sai phạm diễn ra trong nhiều năm gần đây, được nhiều cơ quan thanh tra chỉ ra nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cú chơi bạo tay của đại gia Lê Thanh Thản

Ông Lê Thanh Thản là chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư hệ thống chung cư ở Hà Nội như Đại Thanh, Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ, Thanh Hà - Cienco 5 và hàng loạt công trình xây dựng khác.

Khởi tố nữ giám đốc liên quan tới đất vàng

Ngày 9/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần đầu tư Lavenue.

Hai bị can trên bị bắt để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, liên quan đến dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Sếp lớn bị bắt liên quan tới đất vàng

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCMh và hàng loạt lãnh đạo sở, ngành, cá nhân khác liên quan đến hành vi giao đất không đấu giá, giao dự án cho doanh nghiệp không đủ năng lực, chấp thuận cho doanh nghiệp tham gia hợp tác sai quy định đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Khởi tố cựu Tổng giám đốc Sông Đà Nha Trang

Gần đây nhất, ngày 24/12/2019, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy (sinh năm 1976, quê Hà Nội) nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư cồn Tân Lập.

Đây là dự án có diện tích gần 8 ha, nằm trong khu vực đắc địa của TP. Nha Trang. Dự án triển khai từ năm 2011 với mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Gần 10 năm nhưng chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Theo đại diện các khách hàng thời điểm mua các căn hộ của dự án, ông Nguyễn Chí Uy là Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang là người nhiều lần hứa hẹn với khách hàng tại các buổi đối thoại nhưng không thực hiện khiến vụ việc kéo dài.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Vietnamnet