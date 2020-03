Một gia đình tại Hà Nội đốt băng pháo dài hàng chục mét trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Đốt pháo mừng đám cưới tại Sóc Sơn, Hà Nội - Video: Facebook NGUYỄN VĂN SƠN TRUNG

Ngày 3-3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội xác minh, xử lý vụ một gia đình ở xã Phù Lỗ đốt số lượng lớn pháo trong đám cưới.

Trước đó, ngày 2-3, một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh, video người dân đốt rất nhiều pháo trong một đám cưới trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Người đàn ông rải cuộn pháo ra vỉa hè, trước ngôi nhà tổ chức đám cưới - Ảnh: Facebook NGUYỄN VĂN SƠN TRUNG

Hình ảnh trong video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm một cuộn pháo hình tròn rải thành 3, 4 dãy dài hàng chục mét trước vỉa hè nhà có đám cưới.

Ngoài ra, dọc lối vào bên trong đám cưới gia đình này còn treo hai dãy pháo khá dài.

Pháo nổ khói bay lên trắng xóa, xác pháo bắn đỏ cả một đoạn vỉa hè quốc lộ - Ảnh: Facebook NGUYỄN VĂN SƠN TRUNG

Sau khi châm lửa, tiếng pháo nổ liên thanh, kèm theo khói bay lên trắng xóa, xác pháo đỏ vương vãi cả một đoạn vỉa hè quốc lộ.

Rất đông người dân và khách dự đám cưới hiếu kỳ đứng xem và quay clip.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra, xử lý.

Lãnh đạo UBND xã Phủ Lỗ cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin. “Chúng tôi đã tiếp nhận sự việc và đang giao Công an xã Phù Lỗ xử lý. Cơ quan chức năng đang làm rõ xem số lượng pháo này do chính chủ nhà hay những người đến dự tiệc cưới đốt"- vị lãnh đạo này nói.

Khoản 2, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép. Khoản 4, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm. Hành vi đốt pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 2015.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ