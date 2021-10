Mong muốn Ánh Viên thi đấu hết SEA Games 31

Đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao xác nhận với Zing chưa thể có buổi làm việc trực tiếp với Ánh Viên và các bên liên quan để giải quyết đơn xin nghỉ đội tuyển của nữ kình ngư sinh năm 1996, do ảnh hưởng của dịch bệnh. Lãnh đạo ngành thể thao mong muốn Ánh Viên có thể cống hiến cho đội tuyển bơi quốc gia tại SEA Games 31 trên sân nhà vào năm tới.

Đầu tháng 10, Ánh Viên đã gửi đơn xin thôi tập trung đội tuyển, khi cho rằng bản thân đã đến ngưỡng của môn bơi, nhường sự đầu tư cho các vận động viên khác. Đây là lần thứ hai nữ kình ngư quê Cần Thơ xin nghỉ đội tuyển.

Ánh Viên đóng góp lớn vào thành công chung của Đoàn Việt Nam tại các kỳ SEA Games gần đây. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội các môn thể thao dưới nước Việt Nam, nói với Zing: "Việc Ánh Viên xin nghỉ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch của đội tuyển, bởi Ánh Viên là nữ kình ngư duy nhất có khả năng tranh chấp huy chương vàng tại SEA Games".

Ánh Viên vẫn đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Tuy vậy, cô đã không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển, để lên đường tập huấn và thi đấu tại Hungary trong tháng 11.

Những người đứng đầu cho biết sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Ánh Viên, đồng thời tôn trọng quyết định của cô. Tuy nhiên, Viên vẫn sẽ được động viên để cống hiến cho thể thao nước nhà tại SEA Games 31, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022. Đó có thể là kết đẹp trong sự nghiệp của Ánh Viên đối với thể thao nước nhà.

Đấu trường SEA Games gắn liền với tên tuổi và thành công của Ánh Viên. "Tiểu tiên cá" giành được tổng cộng 25 HCV sau 5 lần tham dự. Nữ kình ngư Việt Nam làm "dậy sóng" đường đua xanh khi giành tới 8 HCV cá nhân tại SEA Games 2017 trên đất Singapore. Sau đó, tại SEA Games 2019, Ánh Viên tiếp tục giành 6 HCV.

Những tấm HCV của Ánh Viên đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 2019, nếu vắng Ánh Viên, Đoàn Việt Nam không thể vượt qua Thái Lan để giành ngôi thứ 2 trên bảng tổng sắp chung cuộc. Khi đó, Việt Nam và Thái Lan cùng có 92 HCV, nhưng chúng ta kém hơn về số HCB.

Thông số của Ánh Viên giảm sút trong hai năm gần đây. Gần nhất tại Olympic Tokyo 2020, cô tham dự 2 nội dung 200 m tự do và 800 m tự do, đều đạt những thông số gần như kém nhất sự nghiệp. Tuy vậy, so với đấu trường SEA Games, các chuyên gia nhận định Ánh Viên vẫn đủ sức giành được 4-6 HCV vào năm tới. Vì vậy, cô được kỳ vọng tiếp tục cống hiến cho đội tuyển, trước khi nói lời chia tay sau SEA Games 31.

