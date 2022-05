Món đồ trong nhà vệ sinh có "công lực" gấp nhiều lần tưởng tượng, nghĩ đã sởn da gà

Ở Việt Nam, trong các nhà vệ sinh tại gia đình hay cơ quan, nơi làm việc, luôn trang bị đầy đủ những vật dụng, dụng cụ giúp phục vụ tốt và đầy đủ nhất nhu cầu của người sử dụng.

Một trong số đó không thể thiếu chính là những chiếc vòi xịt vệ sinh, luôn đi kèm với bồn cầu. Nó có chức năng giúp con người làm sạch thay cho giấy vệ sinh, hoặc có thể làm sạch ngay cả những vết bẩn ở môi trường xung quanh

Cấu tạo vòi gồm 4 bộ phận chính: Đầu vòi xịt vệ sinh, dây vòi xịt vệ sinh, gác cài vòi xịt vệ sinh và gioăng cao su. Chúng thường hoạt động khi được con người kích hoạt bằng tay.

Lúc này, các bộ phận như viền cao su hay lò xo bên trong sẽ thực hiện công việc nhả/đẩy nước, thông qua đường ống, đi lên vòi xịt và qua nắp có những lỗ nhỏ li ti để đưa nước đến người sử dụng.

Vòi xịt vệ sinh đi kèm với bồn cầu là vật dụng không thể thiếu trong nhà tắm, nhà vệ sinh của người Việt. (Ảnh minh họa)

Nghe có vẻ dễ dàng và đơn giản, nhưng nhiều người lại gặp phải những tình huống trớ trêu khi sử dụng vòi xịt vệ sinh, đó là áp lực nước của vòi phun ra quá mạnh so với tưởng tượng.

Mới đây, một người dùng đã chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok video về chiếc vòi xịt nhà mình, nhận về gần 3 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận. Trong video có thể thấy, nước được phun ra từ vòi với áp lực rất mạnh, có thể đẩy những vật dụng khác trong nhà tắm như bình nước, lọ dầu gội, sữa tắm đi xa khỏi vị trí ban đầu.

Your browser does not support the video tag.

Chiếc vòi xịt có sức mạnh không tưởng, đánh bay được cả vật dụng ra khỏi vị trí ban đầu. (Video Tiktok Le Anh Duc)

Bên dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi bật cười bởi tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười của chính chủ. Một số ý kiến khác cũng đồng cảm khi vòi xịt nhà mình cũng sở hữu sức mạnh không tưởng như trong video.

“Giống cái nhà tôi đây, điều chỉnh được nhưng mà mức mạnh nhất này thật khiến hết hồn.”

“Sao lại có thể mạnh được như thế nhỉ trông mà hãi.”

“Mạnh thế này mới sạch được mọi ngóc ngách này.”

Vòi xịt vệ sinh tăng áp

Lý giải cho nguyên nhân vòi xịt vệ sinh có sức phun mạnh đến như vậy, là do chúng được lắp đặt hệ thống tăng áp cực mạnh ở phía bên trong vòi. Khi này, áp lực nước từ vòi sẽ tăng từ 2 - 3 lần so với các loại vòi xịt thông thường.

Nó có tác dụng làm sạch tốt hơn, đánh bay được cả các vết bẩn, mảng bám lâu ngày ở trong những ngóc ngách, góc khuất khó vệ sinh trong khu vực nhà tắm.Tuy nhiên, việc sử dụng các loại vòi xịt vệ sinh tăng áp như thế này cũng cần những lưu ý nhất định.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nếu sử dụng không cẩn thận và đúng cách, nó có thể gây ra các bệnh hoặc chứng bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe con người như gây đau đớn, chảy máu hậu môn, nứt hậu môn, nguy hiểm hơn là tăng tỷ lệ mắc bệnh trĩ hay các bệnh liên quan tới trực tràng…

Sử dụng vòi xịt vệ sinh tăng áp không cẩn thận và đúng cách có thể dẫn đến các bệnh, chứng bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. (Ảnh minh họa)

Điều chỉnh bằng tay

Đa số các loại vòi xịt vệ sinh phổ biến thường hoạt động nhờ vào tác động bằng tay của người dùng. Chính vì vậy, bạn có thể điều chỉnh mức độ cũng như áp lực nước được phun ra bằng cách tăng/giảm lực tay khi ấn. Lực này không nên quá mạnh cũng không nên quá yếu, bởi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm sạch của vòi xịt.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, khi mới bắt đầu sử dụng, hãy dùng lực nhẹ rồi tăng dần tùy theo nhu cầu. Việc này sẽ tránh khỏi các trường hợp lực nước mạnh bất ngờ, gây khó chịu thậm chí là tổn thương tới người dùng.

Vòi xịt thông minh

Bên cạnh các loại vòi xịt vệ sinh thông thường, hiện nay trên thị trường, các loại vòi xịt thông minh ra đời và dần được ưa chuộng sử dụng trong gia đình cũng như các công ty, cơ quan, công trình lớn và hiện đại.

Các loại vòi xịt thông minh xuất hiện và dần trở nên được ưa chuộng sử dụng trong các công trình nhà ở. (Ảnh minh họa)

Vòi xịt vệ sinh thông minh được thiết kế gắn liền vào bên trong bồn cầu với các tính năng tự rửa và vệ sinh nhẹ nhàng, mang đến sự tiện lợi và cảm giác êm ái, thoải mái cho người sử dụng.

Bạn chỉ cần ngồi tại chỗ có thể điều chỉnh dòng nước cũng như áp lực mạnh/nhẹ của chúng qua thao tác vặn nút hoặc bằng bảng điều khiển điện tử với các nút bấm đơn giản.

Lúc này, sẽ có dòng nước phun từ bên trong máy vào những vị trí cần làm sạch, cơ chế hoạt động gần giống như vòi xịt chạy bằng điện - phát minh đầu tiên tại Nhật Bản.

Ngoài ra, tùy theo các công nghệ và chế độ được cài đặt trong từng loại vòi xịt thông minh, bạn còn có thể lựa chọn vị trí làm sạch cũng như nhiệt độ nước tùy vào nhu cầu sử dụng.

Bảng điều khiển thông minh không chỉ điều khiển được áp lực nước mà còn cả vị trí làm sạch hay nhiệt độ sao cho phù hợp với nhu cầu người dùng. (Ảnh minh họa)

Với sự tiện lợi, hiện đại, vòi xịt thông minh được dự đoán sẽ dần thay thế các loại vòi xịt vệ sinh thông thường trong tương lai. Hiện nay trên thị trường, giá bán của các loại này dao động trong khoảng 400.000 - 700.000/đồng, đây là một mức giá cũng không quá đắt đỏ cho một thiết bị thiết yếu trong nhà vệ sinh nhà bạn.

Các thương hiệu đi đầu trong việc ra mắt và phân phối các loại vòi xịt thông minh có thể kể tới nhãn hiệu Mina với công nghệ Nhật Bản, GanGang từ Hàn Quốc hay Safevn xuất xứ Trung Quốc…

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc