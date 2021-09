Mới yêu 3 tháng mà bạn trai "cứ đòi..."

Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo như lời bạn gái kể, cô mới có người yêu được 3 tháng nay nhưng từ khi yêu nhau được khoảng 1 tháng rưỡi thì người yêu cô đã đòi hỏi "chuyện ấy".

Anh khác hẳn với những gì mọi người hay nhận xét về anh: Ít nói, nhát gái và hiền lành. Hai người yêu xa nhưng gọi điện nói chuyện với nhau lúc nào bạn trai cũng nói chuyện kiểu: "Về... nhá", "hết dịch... nhá", "thuê phòng nào view đẹp tí để... nha em", "thế có cho không", "thèm quá rồi"... trong khi bản thân cô đã nói rõ là khi nào sẵn sàng thì mới nghĩ đến việc đó, nếu anh không đợi được thì kiếm người khác, cô rất tôn trọng quyết định của anh. Khi đó bạn trai bảo đợi được nhưng đừng để đợi lâu quá, "2-3 năm chắc anh chết mất".

Cô gái cũng nói thêm rằng mình rất tin tưởng bạn trai là người có trách nhiệm và sẽ không bao giờ cắm sừng mình, vì anh từng có mối tình năm lớp 10, từng "abc" với bạn gái đó nhưng rồi bị cô ấy đá, mãi 5-6 năm sau mới quên được người ta nên cô tin anh là kiểu người chung thủy. Anh cũng đã kể về cô với mẹ, chỉ là, bố cấm có người yêu khi đang đi học nên anh không công khai chuyện hai người.

"Vấn đề ở đây là mình chưa muốn điều đó xảy ra vì mình chưa sẵn sàng, mình còn rất nhiều dự định dang dở, anh lại luôn nghĩ mình không cho anh là vì mình không chắc chắn về anh cũng như mình không yêu anh. Anh nói anh cố gắng rất nhiều chỉ để chắc chắn rằng anh sẽ cưới mình nhưng mình lại đưa ra một số lý do rằng nếu sau này có chuyện gì ập đến buộc cả hai phải chia tay thì sao, ai là người thiệt ở đây. Anh trách mình nghĩ nhiều, toàn nghĩ những thứ tiêu cực. Nhưng mà thực sự mình chưa sẵn sàng cho việc ấy một chút nào cả, còn anh luôn tỏ ra giận dỗi khi mình nói chờ em sẵn sàng đã đi rồi tính.

Anh luôn muốn chuyện đó như để đánh dấu chủ quyền, đôi khi anh buông câu "dù gì em vẫn chưa là của anh nên anh không chắc chắn được".

Để chắc chắn là phải làm chuyện đó hay sao? Không lẽ mình cổ hủ quá? Tụi mình còn yêu xa vài năm nữa mà anh cứ dọa mình thế này chắc hết dịch không dám gặp anh mất. Mọi người cứu mình với", cô gái viết.

Câu chuyện của cô gái sau đó đã được cộng đồng mạng xúm tay vào mổ xẻ, phân tích về ứng xử trong tình yêu của bạn trai. Đa số cho rằng cô gái thật đúng là một "tấm chiếu mới" chưa trải sự đời, nên những gì cô nhìn nhận về bạn trai như "hiền lành", "có trách nhiệm", "đáng tin tưởng", "sẽ không cắm sừng mình" e rằng không hề có cơ sở.

"Mới có mấy tháng mà cứ đòi ú ớ rồi văn vẻ hứa hẹn các kiểu thì tiễn gấp đi nhé bạn", "Nghe câu em tin ảnh không cắm sừng em thì em xứng đáng 10 điểm ngây thơ", "Không nên bạn nhé! Mình khuyên chân thành! Kiểu người này chỉ muốn làm chuyện đó để thỏa mãn ham muốn xác thịt của bạn ấy thôi! Không hề tôn trọng bạn!", "Đừng thấy người ta đẹp trai, nói lời hay mà ham. Đừng bao giờ yêu một người mở miệng là đề cập chuyện tình dục. Đọc nghe thấy quen quá. Mới đầu chưa gì đã vồ vập, ngày nào cũng gọi mấy bận, mặc dù chưa đồng ý làm người yêu nhưng đã vẽ ra viễn cảnh xyz giống vầy, mới 2 ngày mà nói là đã kể về em cho mẹ anh nghe rồi, mẹ thích em lắm, 4 ngày thì bảo mẹ anh hỏi thăm em, còn kêu dọn vào ở chung nữa chứ, rồi muốn xem của mình... Các kiểu, nghe là biết chỉ muốn lợi dụng, nên block ngay và luôn"... là những ý kiến quân sư và chia sẻ kinh nghiệm của cư dân mạng dành cho cô gái.

Mọi người khuyên cô còn đang đi học thì nên tập trung lo nghĩ nhiều nhất cho chuyện học, đừng nghĩ nhiều về một người con trai "văn vở" như thế này. Nếu bản thân mình không thoải mái, chưa thoải mái với chuyện trao thân, thì chẳng có lý do gì phải nhượng bộ cả. Trong mọi lý do quyết định làm "chuyện ấy", lý do "dở hơi" nhất là chỉ để chứng minh mình yêu người ta và là của người ta, bởi ai biết mai sau thế nào.

