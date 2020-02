Mới nhất vụ vợ chết, chồng nguy kịch sau cưới nhau 14 ngày

Công an đã có thông tin về vụ vợ chết, chồng thương tích đầy mình tại nhà sau cưới nhau 14 ngày ở xã Vinh Thanh, Phú Vang, TT-Huế.

Sáng 8/2, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có kết luận điều tra về vụ việc vợ chết, chồng nguy kịch do nghi dùng dao tự đâm vào người sau 14 ngày cưới xảy ra chiều mùng 4 Tết, tại xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang). Theo công an TT-Huế, đây là một vụ án hình sự.

Trước đó, qua nắm tình hình, lãnh đạo xã Vinh Thanh đã bước đầu có thông tin về vụ việc và tiến hành thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình nạn nhân bị chết trong ngày Tết.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào chiều mùng 4 Tết (ngày 28/1/2020), người nhà bất ngờ phát hiện Nguyễn Văn A. (tên nạn nhân đã thay đổi; sinh năm 1997, quê quán Vinh Thanh) quằn quại giữa vũng máu, trên người có nhiều vết đâm. Cách đó không xa, chị Trần Thị B. (tên nạn nhân đã thay đổi; sinh năm 1993, vợ của A.) cũng đang ngất lịm, miệng sùi bọt mép.

Mặc dù được nỗ lực cấp cứu, nhưng chị B. đã không qua khỏi. Riêng nạn nhân A, với nhiều vết dao nghi tự đâm trên người, nhờ được phát hiện, cứu chữa nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau vụ việc, có nhiều thông tin đồn đoán quanh cái chết của người vợ và thương tích trên người của người chồng trẻ.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, đây là một vụ án hình sự, nguyên nhân do chuyện tình cảm giữa đôi vợ chồng trẻ. Vì ghen tuông, người chồng trẻ đã sát hại vợ. Từ kết quả điều tra, Công an TT-Huế đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn A. về hành vi “giết người”.

Trước đó, như thông tin đã đưa ban đầu, tại vùng quê ven biển Vinh Thanh ngay trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý đã xảy ra một vụ đau lòng, đó là vợ chết, chồng thương tích nặng đầy người ngay tại nhà chỉ sau lễ cưới 14 ngày, gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, vào chiều mùng 4 Tết Canh Tý, đôi vợ chồng trẻ ngụ ở xã Vinh Thanh vừa cưới nhau trước đó chưa đầy nửa tháng bỗng cùng gặp nạn. Trong đó, người vợ được phát hiện chết tại nhà chồng, còn người chồng trẻ bị nhiều vết thương trên cơ thể, gần nơi vợ gặp nạn, nghi do dùng dao tự đâm vào cơ thể.

Tác giả: NGỌC VĂN

Nguồn tin: Báo Tiền phong