Mồi ngon dọn sẵn chỉ việc nhập tiệc nhưng 3 người đàn ông đành trơ mắt nhìn nhau vì sự cố bất ngờ này

(Clip: Mồi đã dọn sẵn chuẩn bị nhập tiệc nhưng 3 người đàn ông vẫn buồn rười rượi... vì bình rượu quý vỡ tan)

Theo đoạn clip, mâm mồi nhậu trông khá đầy đủ và nhiều thức ăn. Lúc này, cả 3 người đàn ông cũng ngồi vào mâm xong xuôi, chuẩn bị rót rượu ra nữa là có thể nhập tiệc.

Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy đến. Theo đó, trong lúc rót rượu, một người đàn ông đã sơ ý làm rơi bình rượu ngâm khiến chiếc bình vỡ tan, rượu chảy lênh láng...

Lúc này, người đàn ông làm vỡ bình rượu dường như bị "sốc", anh khựng người lại sau đó quay sang nhìn 2 người bạn của mình với vẻ mặt vừa hối lỗi vừa chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 2 người đàn ông còn lại cũng tỏ vẻ "chán không buồn nói", liên tục "vò đầu bứt tai" vì thiếu rượu... chẳng khác nào thiếu đi "linh hồn" của cuộc nhậu.

Bình rượu quý vỡ tan khiến 3 người đàn ông tiếc hùi hụi

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Dù là sự cố của 3 người đàn ông nhưng nhiều dân mạng cho hay, họ không thể nhịn cười khi nhìn biểu cảm của 3 người sau sự việc. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng hiến kế cho 3 người đàn ông cứu vãn số rượu vừa bị chảy lênh láng ra ngoài.

"Nhanh tay cởi cái áo ra thấm vào xong vắt ra bát, 3 người có khi say tới ngày mai"

"Ngâm cả năm mới được bình rượu mà làm vỡ, phí quá. Nhanh trí cởi áo ra thấm xong vắt mỗi ông một bát nhé".

"Cuộc nhậu này đúng kiểu: Hết cả bình rượu quý mà chưa ông nào say"

"Phút 89 rồi mà vẫn bể kèo. Chán không buồn nói".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn