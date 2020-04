Mở tờ khai xuất khẩu gạo lúc nửa đêm: Nghi có nhóm trục lợi chính sách

Tự động, không có sự can thiệp Tổng cục Hải quan, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật bản viện trợ hoạt động theo nguyên tắc xử lý tự động. Để thực hiện Quyết định của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan cần có thời gian để thiết lập các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Cụ thể, kể từ 24h ngày 11/4/2020, hệ thống đã được thiết lập để hoạt động theo nguyên tắc tự động tiếp nhận, tự động trừ lùi số lượng gạo xuất khẩu trong hạn ngạch được phép xuất. Tờ khai đăng ký trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước, không có sự can thiệp của công chức hải quan. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động dừng tiếp nhận thông tin đăng ký tờ khai hải quan nếu số lượng đăng ký chạm mốc hạn ngạch được phép xuất khẩu trong tháng 4 (là 400.000 tấn). kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong thời gian từ 24h ngày 11/4 đến 19h34 ngày 12/4 đã có: 40 doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu tại 13 chi cục Hải quan. Số lượng gạo đã đăng ký tờ khai xuất khẩu 399.999,73 tấn. Nguyễn Tuấn