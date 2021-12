Mở rộng đường bay, tăng tần suất phục vụ Tết

Lên kế hoạch tăng bay đêm Cục Hàng không Việt Nam cho biết do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Cục Hàng không Việt Nam dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần khai thác 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế, bằng mức 70-75% so với Tết năm ngoái. Cơ quan này cũng yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp cao điểm Tết 2022.