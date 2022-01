Minh Béo được trao huy chương, bình thường và... bất thường

Từ khuyến cáo không nên biểu diễn, Minh Béo giờ được trao huy chương

Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh Béo) với vai Khánh trong vở Thi thể thứ tư là 1 trong 46 diễn viên được trao huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam. Ngay sau khi nhận được giải, Minh Béo đã "khoe" thành tích này trên trang mạng xã hội cá nhân làm nhiều người "mắt chữ O, miệng chữ A".

Ngay khi được nhận huy chương bạc, Minh Béo đã "khoe" thành tích lên trang cá nhân.

Đa số ý kiến cho rằng, Minh Béo – người từng nhận án tù 9 tháng vì tội ấu dâm ở Mỹ năm 2016, sau đó bị trục xuất về nước không đáng để được nhận huy chương hoặc vinh danh ở bất kỳ sự kiện nghệ thuật chính thống nào. Dù vậy, Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam đã lên tiếng lý giải trao huy chương cho Minh Béo không liên quan đến chuyện đời tư.

Minh Béo và đơn vị của anh tham gia đúng quy chế, quy định, bản thân anh này 6 năm qua cũng không vi phạm pháp luật. "Minh Béo đóng tốt thì được giải, đóng không hay thì không được giải, thế thôi", NSND Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 chia sẻ về việc Minh Béo được trao huy chương bạc.

Minh Béo trong vở Thi thể thứ tư.

Đương nhiên, Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 trao huy chương cho Minh Béo là chuyện thường nếu anh diễn tốt theo tiêu chí, tiêu chuẩn của Liên hoan. Tuy nhiên được biết, trong kỳ liên hoan sân khấu năm 2018, đơn vị nghệ thuật tư nhân của Minh Béo đăng ký tham gia nhưng Ban tổ chức từ chối. Điều này vừa được đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn tiết lộ: "vì thời gian đấy là gần sự vụ quá" (ý là 2018 còn gần với vụ việc Minh Béo bị trục xuất về nước và nhận án tù ở Mỹ do tội ấu dâm vào năm 2016).

Còn nhớ sau khi Minh Béo hết án tù về tội ấu dâm ở Mỹ và bị trục xuất về nước, năm 2017, Sở VH-TT TP.HCM đã khuyến cáo Minh Béo "không nên tham gia hoạt động biểu diễn vì những sai phạm nêu trên, đồng thời để tránh dư luận không tốt trong môi trường biểu diễn". Nhưng đây không phải quy định cấm hoặc chế tài để buộc Minh Béo phải tuân thủ, vì thế anh này vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở công ty riêng. Kết quả đến hôm nay, Minh Béo đã tham gia sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp, chính thống và được trao giải.

Vài điểm nhấn sau ngày Minh Béo bị trục xuất về nước

Kể từ ngày bị trục xuất về nước, Minh Béo mất hút trong giới giải trí, sự kiện nghệ thuật chính thống. Với nhiều khán giả, nhắc tới Minh Béo là nghĩ tới ngay "án ấu dâm" anh đã gây ra ở xứ người. Năm 2017, Minh Béo quay clip xin lỗi khán giả. Trong clip này, Minh Béo xin lỗi khán giả chứ không xin lỗi vì có tội. "Có tội thì dứt khoát phải bị xử 5 năm chứ không thể 9 tháng được. Minh Béo vì thương quý vị, yêu nước, yêu gia đình, thương sân khấu đã nhận (tội) hết để trở về", Minh Béo nói trong clip năm 2017. Tuy nhiên, thay vì mục đích nhận sự cảm thông từ công chúng, Minh Béo lại bị phản ứng dữ dội vì clip được cho là quá giả tạo. Vào thời điểm đó, clip xin lỗi này được ví như hành động "đổ dầu vào lửa".

Tháng 5/2021, diễn viên trẻ Tuấn Nguyễn (trái) đăng đàn tố Minh Béo mượn chuyện tuyển nghệ sĩ để…gạ tình.

Khán giả đa số vẫn tiếp tục tẩy chay Minh Béo. Bởi thế, anh chủ yếu hoạt động ở công ty riêng và tự sản xuất các video, tiểu phẩm hài rồi đăng lên kênh youtube cá nhân. Minh Béo được mời biểu diễn nhưng đa số là sự kiện mừng sinh nhật, lễ khai trương của một tổ chức, cá nhân nào đó. Lần gần nhất anh đi hát là ngày 8/1/2022 ở Hà Nội, trong một lễ khai trương khu nghỉ dưỡng của một người bạn.

Đáng chú ý hơn cả, tháng 5/2021, nam diễn viên trẻ có tên Tuấn Nguyễn đăng đàn tố Minh Béo mượn chuyện tuyển nghệ sĩ để… gạ tình. Trước ồn ào này, Minh Béo tỏ thái độ không bận tâm, tiếp tục đăng thông tin tuyển diễn viên trẻ kèm theo lời chia sẻ: "Cám ơn mọi người đã truyền thông giúp công ty PR, lại nổi nữa rồi". Ồn ào này sau đó khép lại nhưng nó cũng đem tới cho nhiều khán giả suy nghĩ, đặt ra câu hỏi về việc Minh Béo có dấu hiệu "ngựa quen đường cũ" hay không?

Nếu huy chương bạc Minh Béo được trao hôm nay dùng để xét danh hiệu thì sao?

Theo dõi sự việc Minh Béo được trao huy chương bạc mới đây đang gây xôn xao, dư luận đặt ra 2 câu hỏi. Thứ nhất, thời điểm Minh Béo vướng vào lao lý tại Mỹ, đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL từng khẳng định, sau khi chấp hành án xong, Minh Béo vẫn có thể trở về nước hoạt động nghệ thuật tự do theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với các chương trình, sự kiện do các đơn vị Nhà nước đứng ra tổ chức hoặc quản lý thì nam diễn viên này khó có cơ hội tham gia hay xuất hiện. Vậy Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức 3 năm/lần là sự kiện ở "tầm" nào mà Minh Béo có cơ hội xuất hiện, lại được trao huy chương bạc?

Minh Béo trong livestream ngày 19/1/2022, tiếp tục khoe giải vừa giành được.

Câu hỏi thứ hai là chiếc huy chương (vàng, bạc, đồng) là tiêu chuẩn để được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú. Nếu lần này Minh Béo nhận huy chương bạc thì sẽ là tiền đề cho lần sau, lần sau nữa. Nếu đã đủ huy chương theo quy định, Minh Béo xin xét duyệt danh hiệu thì lúc đó có xét đến phạm trù đạo đức hay không?

Bài đăng của diễn viên Tuấn Nguyễn năm 2021 tố Minh Béo gạ tình từng làm dậy sóng dư luận.

Nói về Minh Béo, đại diện Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 chia sẻ thêm và dẫn chứng, ở nước ngoài cũng có nhiều nghệ sĩ vươn lên thành danh từng có quá khứ nghiện ngập, tù tội. Tuy nhiên, điều này không được dư luận đồng tình. Có nhiều người chung quan điểm với nhà văn và nhà phê bình phim Nguyễn Ngọc Thạch: "Mặc dù bị luật pháp ngăn cấm, nhưng nghiện ngập vẫn là tội lỗi đơn thân, còn ấu dâm là loại tội phạm tâm lý biến thái gây ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe trẻ em".

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng, chúng ta chỉ nên bao dung với những người có tội và thực sự hối lỗi về những việc họ đã gây ra, đằng này Minh Béo trước đó vào tháng 5/2021 vẫn tiếp tục bị các diễn viên trẻ tố gạ tình. "Ý thức hối cải của người này hoàn toàn không có, ấu dâm là một tội ác và cần phải loại trừ", tác giả cuốn sách best seller Lòng dạ đàn bà thẳng thắn nêu ý kiến.

Tác giả: Quỳnh Phạm

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống