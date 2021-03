Mịn Blogger chia sẻ về cách chăm sóc và lựa chọn mỹ phẩm cho làn da mụn

Mịn Blogger sẽ trả lời mọi thắc mắc của bạn về cách chăm sóc và lựa chọn mỹ phẩm cho làn da mụn, giúp bạn có thể lấy lại làn da mịn màng, tự tin tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi.

Nếu bạn là một tín đồ yêu thích làm đẹp thì chắc hẳn không còn quá xa lạ với Mịn Blogger - beauty blogger nổi tiếng, yêu thích làm đẹp cũng như tìm hiểu các sản phẩm làm đẹp. Không chỉ tự mình trải nghiệm, sử dụng mỹ phẩm mà Mịn còn được đào tạo bài bản về các sản phẩm mỹ phẩm. Vì vậy, Mịn Blogger có sức ảnh hưởng rộng trong giới beauty blogger, các chia sẻ của Mịn về cách chăm sóc và lựa chọn mỹ phẩm cho làn da bị mụn đã giúp ích cho rất nhiều bạn có thể lấy lại làn da mềm mịn, sạch mụn hiệu quả.

Hãy cùng lắng nghe Mịn đã chia sẻ về cách chăm sóc, lựa chọn mỹ phẩm cho làn da bị mụn nhé:

Trước hết, để có thể chữa dứt điểm mụn trên gương mặt, bạn cần xác định nguyên nhân gây ra mụn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mụn như: mụn do nội tiết tố, do thức khuya, do ăn đồ cay nóng,... Xác định đúng nguyên nhân bị mụn sẽ giúp bạn điều chỉnh thời gian biểu của mình để quá trình điều trị mụn mang lại hiệu quả cao hơn.

Mịn cho biết, bước đầu tiên và quan trọng nhất để chăm sóc làn da bị mụn đó chính là bước làm sạch da. Bạn có thể làm sạch da bằng cách sử dụng nước tẩy trang kết hợp với sữa rửa mặt. Nước tẩy trang sẽ giúp bạn lấy đi toàn bộ những lớp trang điểm, bụi bặm trên bề mặt da. Sau đó, sử dụng sữa rửa mặt sẽ giúp bạn tạo nên bước làm sạch da kép vô cùng hiệu quả, mang lại cho bạn làn da sạch, dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn.

Lựa chọn sữa rửa mặt

Việc lựa chọn sữa rửa mặt sao cho phù hợp với làn da của bạn đóng vai trò rất quan trọng. Lựa chọn sữa rửa mặt không phù hợp với làn da của bạn sẽ khiến tình trạng da mụn không được cải thiện mà có thể dẫn đến bị mụn nặng hơn.

Lựa chọn nước cân bằng toner

Sau khi sử dụng sữa rửa mặt, bạn có thể lựa chọn toner để giúp tạo độ cân bằng pH cho làn da. Một làn da có độ pH từ 4-5 sẽ giúp da có thể hấp thu tinh chất trị mụn tốt nhất.

Cũng giống như sữa rửa mặt, bạn nên lựa chọn sản phẩm toner sao cho phù hợp với làn da của mình. Bạn có thể kiểm tra xem toner có phù hợp với làn da của mình hay không bằng cách test thử toner lên cổ tay có làn da mềm và mỏng, quan sát xem có tình trạng kích ứng hay không.

Lựa chọn lotion dưỡng da

Việc dưỡng ẩm cho da đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị mụn. Một làn da có đủ ẩm sẽ khiến da hạn chế tình trạng đổ dầu, gây bít tắc lỗ chân lông gây nên tình trạng da bị mụn. Vì vậy, khi da mặt bị mụn, bạn đừng quên cấp ẩm cho làn da của mình nhé!

Lựa chọn kem đặc trị mụn

Kem đặc trị mụn là sản phẩm mỹ phẩm giúp hỗ trợ bạn điều trị mụn, giúp mụn có thể xẹp nhanh chóng và không để lại thâm sẹo trên gương mặt. Sản phẩm kem trị mụn giúp làm khô cồi nhanh, tăng khả năng chống viêm nhiễm cao, hạn chế tình trạng bội nhiễm ở vùng mụn.

Mong rằng với những chia sẻ của Mịn Blogger sẽ giúp bạn có thể lựa mỹ phẩm phù hợp để cải thiện tình trạng da mụn của bạn. Ngoài việc sử dụng mỹ phẩm, bạn cũng nên quan tâm đến chế độ ăn uống và ngủ nghỉ để việc điều trị mụn đạt được hiệu quả tốt nhất. Chúc bạn có thể sớm lấy lại làn da mịn màng, căng bóng.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn