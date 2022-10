Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên dự báo từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo sau đợt mưa dông này, khoảng 30/10-2/11, các tỉnh miền Trung tiếp tục đón một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh miền Trung đón thêm đợt mưa lớn từ đêm mai (24/10).

Tại Nam Bộ, trong nhiều ngày tới tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, Nam Bộ cũng đang bước vào một đợt triều cường lớn trong năm, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ngày 22/10 là 3,61m.

Dự báo từ ngày 26-30/10, mực nước tại trạm Vũng Tàu tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Mực nước cao nhất ngày xuất hiện trong khoảng từ 1- 3 giờ và từ 14-16 giờ. Độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,2 - 4,3m vào 26-27/10.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Trên Biển Đông, vào 13 giờ chiều nay (23/10), tâm áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20km/h, tương tác với không khí lạnh và tiếp tục suy yếu.

Đến 13 giờ chiều mai (24/10), khi tiến gần về quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong