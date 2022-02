Midu tiết lộ bí quyết sở hữu vòng eo nhỏ dù tăng cân

Midu có thể nói là mỹ nhân giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng nhất nhì làng giải trí Việt. Nữ diễn viên thường duy trì chỉ số vòng hai ở mốc 56 - 57 cm.

Nhưng thời gian gần đây, nhờ tích cực siết cân, người đẹp giảm số đo vòng hai chỉ còn 54cm. Trong bức ảnh mới, nữ diễn viên diện chiếc crop-top cùng quần denim, khoe khéo vòng eo nhỏ.

Midu cho biết cô tăng cân nhẹ sau dịp Tết nguyên đán với 0.8kg và hiện ở mức 40.08kg. Điều đáng nói là cô tăng cân nhưng vòng eo lại chỉ ở mức 54cm.

Khi được hỏi về lý do dù tăng cân cô cho biết: “Trước đây vòng eo Du nhỏ lại chủ yếu do giảm cân, vì Du cũng may mắn là vòng eo cũng không quá dễ tăng dù có lên kg một tí. Nhưng thời gian nghỉ Tết có ăn hơi nhiều vì vậy có thể tăng nhẹ số cân 0.8kg nhưng Du nghĩ không có ảnh hưởng nhiều đến vòng eo. Bởi trong thời gian Tết Du cũng có cố gắng dành thời gian tập luyện yoga tại nhà để vẫn kiểm soát cân nặng và không quá tăng lượng mỡ cho eo. Thường ngày ngoài yoga thì Du có tập thêm gym và boxing, đây là hai bộ môn mà mình thường đến các câu lạc bộ mỗi ngày khoảng 2 giờ để đốt cháy lượng mỡ thừa và duy trì vóc dáng. Giờ đây qua Tết rồi, Du sẽ trở lại chế độ ăn uống như trước với công thức những món ăn hạn chế tinh bột tối đa đồng

Midu khoe khéo vòng eo 54cm sau Tết.

Chiếc bụng phẳng lì của Midu.

Dù cô tăng cân nhưng vòng eo không tăng.

Nữ diễn viên ngày càng thăng hạng nhan sắc nhờ giữ vững phong độ hình thể.

Cận cảnh vẻ đẹp ngọt ngào và sáng bừng sức sống của Midu.

Chiếc váy có đường thắt eo nhỏ nhắn làm cho Midu thêm ngọt ngào.

Nữ diễn viên tự tin khoe vòng eo đẹp.

Midu còn đi bơi để hạn chế lượng mỡ thừa.

Nữ diễn viên còn tích cực tập luyện boxing.

Midu sở hữu vòng eo nhỏ nhắn.

Tác giả: Jay

Nguồn tin: phunuvietnam.vn