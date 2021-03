Mẹo vừa quay video vừa mở nhạc mà 99% người dùng iPhone không biết tới

Bình thường nếu như bạn đang bật nhạc mà lại muốn quay video thì nhạc sẽ dừng lại, và thông thường bạn phải tải ứng dụng của bên thứ 3 để có thể làm việc này. Nhưng chỉ cần với mẹo nhỏ này bạn hoàn toàn có thể vừa quay video vừa có nhạc nền để có thể cover như các "idol".

Mẹo nhỏ này có sẵn trên ứng dụng camera của iPhone

Đầu tiên, bạn hãy mở nhạc trên iPhone và chọn chế độ chụp ảnh => kế tiếp kéo phần hình tròn để chụp ảnh sang bên trái hoặc bên phải tuỳ thích để chuyển qua chế độ quay. Video trả về sẽ có tiếng nhạc nền mà bạn không cần mất công chèn vào nữa.

Video sử dụng tính năng quay kèm nhạc nền

Tác giả: Hạnh Koy

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ