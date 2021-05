Mẹ Vũ Khắc Tiệp đích thân ngỏ lời hỏi cưới Ngọc Trinh cho con trai, nhà gái phản ứng thế nào mà khiến dân tình hồi hộp chờ tin hỉ?

Là bạn thân hơn 17 năm nhưng mấy ngày nay Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh lạ quá, cứ nhắc mãi đến chuyện cưới xin làm dân tình cũng nôn nao theo. Chuyện là nhân dịp bố mẹ vào TP.HCM thăm, Vũ Khắc Tiệp đã đưa phụ huynh sang nhà Ngọc Trinh ăn tối. Dựa vào những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy mối quan hệ vô cùng thân thiết, gắn bó của đôi bên.

Giữa lúc dân tình còn đang tò mò, Vũ Khắc Tiệp tiếp tục tung "hint" làm hội "thánh hóng" rần rần. Trong lúc cả nhà đang ngồi chụp ảnh gia đình, Ngọc Trinh đã cười vui hết cỡ khi trò chuyện cùng bố Vũ Khắc Tiệp, thậm chí "Nữ hoàng nội y" còn gọi luôn phụ huynh của bạn thân là "ba". Không chỉ thế, mẹ Vũ Khắc Tiệp còn đề nghị thẳng với nhà Ngọc Trinh: "Anh chị cho Trinh với Tiệp lấy nhau không? Tôi coi mấy đứa mà không được đứa nào, toàn quay đầu đi về". Mẹ của Ngọc Trinh không ngần ngại đồng ý "chốt đơn" ngay và luôn: "Tụi nó đồng ý là nhà tôi ok, không ép uổng ai hết". Mặc dù biết đây chỉ là màn tung hứng trêu đùa của 2 bên gia đình nhưng cũng làm dân tình thích thú.

Clip: Mẹ Vũ Khắc Tiệp đề nghị hỏi cưới Ngọc Trinh khiến cả nhà rần rần (Nguồn: TikTok Ngọc Trinh)

Ngọc Trinh tỏ ra rất phấn khích bên bố mẹ Vũ Khắc Tiệp còn đàng trai thì ngại ngùng

Gần đây, cặp đôi bạn thân cứ "thả thính" chuyện cưới hỏi khiến dân tình cũng hào hứng theo

Người hâm mộ đang chờ ngày Ngọc Trinh được "chốt đơn" và hoá cô dâu xinh lắm rồi

Ảnh, Clip: Instagram, TikTok nhân vật

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc