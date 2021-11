Mẹ lấy chồng, bé trai thấy mẹ đi trang điểm về liền nói một câu khiến ai nấy nghẹn ngào

Chiếc xe taxi ô tô 4 chỗ dừng lại ở đầu con nhỏ ngõ, người mẹ vừa xuống xe cũng là lúc con trai chị hớt hải chạy ra đến nơi. Bé nói gì đó rồi ôm chầm lấy mẹ. Hôm nay là ngày vui của mình nên người mẹ diện áo dài, khăn vấn, trang điểm xinh đẹp. Hai mẹ con nắm tay nhau đi vào nhà, cười vui vẻ.

Theo chia sẻ của người đăng clip, thấy mẹ trong diện mạo đặc biệt, bé trai đã khen: “Hôm nay mẹ xinh thế”.

Hình ảnh quấn quýt của hai mẹ con và câu nói của bé trai khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào dù biết hôm nay là ngày trọng đại của mẹ bé. Mọi người mừng cho hạnh phúc của người phụ nữ từng lỡ dở, nhưng cũng thương cho đứa trẻ từ nay ít nhiều sẽ phải san sẻ tình cảm của mẹ.

“Thương hai mẹ con, bé trai ngoan quá. Chúc chị hạnh phúc và mong bé sẽ có một gia đình trọn vẹn, được nhận thêm tình yêu thương từ người đồng hành mới của mẹ” - tài khoản N.G. bình luận.

Cùng cảnh mẹ đơn thân, tài khoản H.K. viết: “Nhìn cảnh này mà rớt nước mắt. Chúc cô dâu hạnh phúc nhé, còn mình không đủ can đảm để vu quy một lần nữa”.

Tài khoản T.M. thì bày tỏ: “Có cậu con trai mát lòng mát dạ quá. Mãi yêu thương và bảo vệ mẹ con nhé”.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Nhịp sống Việt