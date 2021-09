Mẹ đơn thân khóc nghẹn, sợ hãi trong ngôi nhà sắp sập

Câu chuyện buồn đó là của bà Nguyễn Thị Thoa (thôn Vân Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) mà PV Báo Lao Động đã tiếp nhận thông tin từ chính quyền địa phương. Bản thân không được nhanh nhẹn như bao người khác nên nhiều năm nay công việc đồng áng hay chăn nuôi của bà Thoa gặp nhiều khó khăn. Sinh con gái Nguyễn Thị Thảo, bao nhiêu yêu thương bà dành cả cho con, dẫu rằng không lo được gì cho con cả.

21 năm là mẹ đơn thân nuôi con, bà Thoa gặp rất nhiều khó khăn vì vốn tính chậm chạp, không được nhanh nhẹn như mọi người.

Ngồi trước hiên nhà với ánh mắt thất thần, bà ái ngại nhìn chỗ che mưa, che nắng của hai mẹ con đã xuống cấp trầm trọng nhưng không biết làm cách nào. Ngôi nhà được xây dựng từ lâu với phần trụ, cột đã gãy rục, mái ngói xô lệch, vỡ tứ tung… Mỗi khi trời mưa là trong nhà cũng ướt như ngoài sân và cái nóng hầm hập không gì ngăn được mỗi khi trời nắng. Bà khao khát được sửa lại ngôi nhà nhưng trong người không có 1 đồng nào cả.

Bà ngậm ngùi, cúi mặt: “Chỉ sợ đang đêm, hai mẹ con đang ngủ thì ngôi nhà đổ sập xuống thôi vì các cột trụ yếu lắm rồi nên tôi không ngủ được. Tôi mong lắm được sửa lại mái nhà nhưng không có đồng nào cả”.

Ngôi nhà của bà Thoa đã hư hỏng nặng, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Đồ đạc trong ngôi nhà của bà Thoa tạm bợ, không có gì đáng giá.

Cuộc đời lam lũ khổ cực khiến bà Thoa lo được cái ăn hàng ngày đã là khó. 21 năm sống lầm lũi nuôi con, sự chậm chạp và tự ti khiến bà ít nói và luôn cúi mặt. Nhìn bà tồi tội, hiền lành như hạt lúa, củ khoai, cả cuộc đời chỉ biết làm lụng vất vả.

Là người cùng quê với bà Thoa, cũng là người hay qua lại giúp đỡ gia đình bà, anh Nguyễn Quang Thọ ái ngại cho hay: “Gia đình nghèo khổ quá, trước chúng tôi có đào giếng tặng cho bà để gia đình có nước sinh hoạt chứ không thì không có cả nước dùng. Ở đây chúng tôi cũng qua thăm luôn và thấy rất lo lắng khi ngôi nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng. Chúng tôi tha thiết mong muốn bà được mọi người hỗ trợ để sửa sang lại ngôi nhà này”.

Mỗi lần trời đổ cơn dông là bà Thoa vô cùng lo lắng vì trong nhà ướt như ngoài sân.

Ước mơ của bà là có tiền sửa lại mái nhà.

Cuộc sống khó khăn khiến bà luôn thiếu trước hụt sau, lo đủ bữa rau bữa cháo đã là quá sức nên không thể lo được những việc khác lớn hơn. Ước mơ sửa chữa lại ngôi nhà dường như quá xa vời nếu như bà không được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ.

Về phía chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Khắc Hoa – Chủ tịch UBMTTQ xã Lam Cốt, cho biết: “Hoàn cảnh mẹ con bà Thoa rất đáng thương và tình trạng ngôi nhà bị hư hỏng nặng, chúng tôi cũng đã nắm được. Hiện tại, chính quyền địa phương đã và đang kêu gọi, vận động sự hỗ trợ để cùng chung tay giúp đỡ cho mẹ con bà Thoa”.

Sự lo lắng của chính quyền địa phương cũng là sự trăn trở của chúng tôi về một chốn an toàn cho mẹ con bà Thoa. Thời tiết thất thường, có nhiều hôm mưa to, gió lớn, bà lại nơm nớp sợ, cúm rúm trong một góc nhà cầu trời khấn phật cho 2 mẹ con được an toàn. Chiều nay trời lại đổ cơn dông gió… Nước mắt bà lại trào ra, sợ hãi như một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Mọi sự giúp đỡ bà Nguyễn Thị Thoa xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21195, Bà Nguyễn Thị Thoa. Địa chỉ: Thôn Vân Thành, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Số ĐT: 0399196072 (Số ĐT của anh Dương Ngô An - Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Vân Thành, xã Lam Cốt). Số TK: 25062053339870. Chủ TK: Dương Ngô An. Ngân hàng: Agribank, chi nhánh Tân Yên, Bắc Giang.

Tác giả: HỒNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Lao động