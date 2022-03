Mẹ của nam sinh tố bị thầy giáo quấy rối: 'Tôi run rẩy, sụp đổ khi biết con là nạn nhân'

Phụ huynh sụp đổ và buồn bã

Liên quan đến sự việc nhiều nam sinh tại trường THPT chuyên N.T.T (tỉnh Trà Vinh) tố bị một giáo viên nam quấy rối tình dục, sáng 23/3, PV đã có cuộc trò chuyện với chị Y.T, mẹ của một nạn nhân.

Theo lời chị T., con trai chị hiện đang học lớp 11 của trường THPT chuyên N.T.T. Sự việc cháu bị quấy rối tình dục xảy ra vào tháng 4/2021. "Thầy T. là giáo viên dạy Văn của trường, thầy ấy nổi tiếng dạy giỏi nên tôi có gửi con theo học thêm. Bình thường, thằng bé rất ham học, có ho sốt cũng không dám nghỉ. Một ngày nọ, con về nhà và nói với tôi rằng mẹ đừng cho con đi học thêm nữa được không? Vào thời điểm đó, thằng bé cứ hay nằm thừ ra, buồn buồn. Tôi cảm nhận con có vấn đề nên gặng hỏi.

Sau khi được vợ chồng tôi động viên, con mới kể ra toàn bộ câu chuyện. Nó kể rằng mỗi lần đi học về sớm, thầy có nhắn tin bảo sang nhà thầy nhờ chút chuyện. Ai dè, ông ấy kêu nó vào phòng, gài chốt cửa và ẵm con lên. Rồi sau đó, thầy bắt đầu mò mẫm, sờ soạng, "lắc qua lắc lại". "Thầy T. còn dặn lần sau gặp thầy, con phải mặc cái áo mà thầy thích". Nghe con nói xong, tôi cảm thấy như trời giáng, vô cùng sụp đổ và buồn bã", chị T. nói.

Theo lời kể của chị T., bé T. con chị vốn rất hiền lành. Em chưa từng có bạn gái, đi đâu về trễ cũng nhắn tin báo cho gia đình hay. Thời điểm sự việc xảy ra, T. không biết đó là quấy rối tình dục nên không có sự phản kháng quyết liệt.

"Vợ chồng tôi thường đọc báo, biết tin học sinh hay bị quấy rối tình dục nhưng nào có ngờ, có ngày nó lại xảy ra với con mình. Tôi rụng rời, chưa bao giờ nghĩ T. sẽ là nạn nhân. Nó như một tờ giấy trắng bị vẩy vết mực đầu đời vậy đó. Sau sự việc này, tôi buồn tới mức phải đi bác sĩ tâm lý điều trị", chị T. nói.

Khi sự việc mới xảy ra, chị T. đã định báo cho nhà trường xử lý nhưng vì cháu T. van xin, không muốn mọi chuyện làm rùm beng, sẽ mắc cỡ với bạn bè nên chị đành thôi. Vào tháng 2/2022, một cựu học sinh đã lên tiếng về việc từng bị thầy T. quấy rối tình dục. Từ đó, nhiều người từng là nạn nhân cũng đã lên tiếng.

Chị T. chia sẻ: "Cô chủ nhiệm lớp T. có hỏi rằng ai đã từng rơi vào trường hợp đó thì báo với cô. Tôi thấy thế bèn hỏi ý kiến con trai, nó đồng ý, tôi mới đem câu chuyện này trình báo. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang được phương hướng xử lý của nhà trường".

Nhiều đơn tố cáo đã được gửi đi

Sau khi sự việc diễn ra, nhiều người cho biết đã viết đơn tố cáo thầy T. gửi đến cơ quan công an. Cụ thể, ngày 10/3, có 4 đơn tố cáo được gửi bằng dịch vụ chuyển phát đến Công an Tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, Bí thư Tỉnh Uỷ tỉnh Trà Vinh, và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Vào ngày 15/3, có thêm các đơn tố cáo được nộp trực tiếp đến Công an Thành phố Trà Vinh.

Về sự việc này, thầy Nguyễn Quốc Phong, hiệu trưởng trường THPT N.T.T, cho biết nhà trường đã nắm được thông tin và đang xử lý sự việc. Tuy nhiên, việc thu thập tài liệu, chứng cứ của học sinh lẫn cựu học sinh nhiều năm về trước vượt quá chức năng của nhà trường.

Trao đổi với nhà trường, thầy T. hoàn toàn phủ nhận mọi thông tin trên. Hiện tại, nhà trường đã có ba báo cáo gửi về Sở vào ngày 26/2, 8/3, và 10/3. Hiện tại, Sở Giáo dục tỉnh Trà Vinh đang thụ lý xác minh sự việc.

"Hiện tại, nhà trường cũng rất quan tâm, sẻ chia với các em học sinh chứ không phải vô trách nhiệm như trên mạng xã hội nói. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy nhiều thông tin mang tính bịa đặt, không đúng sự thật. Nhà trường cũng chưa nhận được đơn, thư tố cáo nào từ phía các em học sinh", ông Phong nói thêm.

Trước đó, trường THPT N.N.T cũng từng tổ chức những buổi ngoại khóa, chương trình sinh hoạt gồm nhiều nội dung, trong đó có nội dung "Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội" và "Phòng chống xâm hại tình dục".

