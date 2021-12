Máy tính MacBook Pro đột ngột bốc cháy khiến chủ nhân bị bỏng

Theo chia sẻ của một người dùng có tên Squeezieful trên mạng xã hội Reddit, chiếc laptop MacBook Pro của người này khi đang đặt trên giường ngủ đã bất ngờ bốc cháy. Người này đã lập tức đẩy chiếc laptop ra khỏi giường để tránh ngọn lửa bắt sang những thứ dễ cháy khác, hậu quả khiến người này bị bỏng ở tay.

Thông thường, những vụ cháy nổ laptop xảy ra khi thiết bị đang được cắm sạc, nhưng Squeezieful cho biết chiếc laptop của mình đã bất ngờ bốc cháy khi không cắm sạc và không có dấu hiệu nào cho thấy thiết bị gặp sự cố. Như vậy nhiều khả năng chiếc laptop đã gặp phải sự cố về pin bên trong thiết bị.

Chiếc MacBook Pro của Squeezieful bất ngờ bốc cháy khi đang nằm trên giường ngủ (Ảnh: Squeezieful/Reddit).

Squeezieful cho biết anh cảm thấy may mắn chiếc laptop bốc cháy đã kịp thời được phát hiện, nếu không có thể gây nên một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do máy tính được đặt trên giường ngủ, do chăn đệm đều là những chất liệu dễ cháy.

Từ những hình ảnh được Squeezieful chia sẻ trên mạng xã hội Reddit cho thấy chiếc laptop bị cháy là một chiếc MacBook Pro 15-inch phiên bản 2015. Trước đó vào tháng 6/2019, Apple đã phải thu hồi hàng loạt MacBook Pro được bán ra trong thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017 do lỗi pin quá nóng gây ra nguy cơ cháy nổ. Hàng loạt hãng hàng không sau đó cũng đã cấm hành khách mang MacBook Pro phiên bản 2015 lên các chuyến bay của mình để tránh nguy cơ cháy nổ.

Chỉ đến khi Apple quyết định thay pin miễn phí cho loạt MacBook Pro 2015 bị lỗi, các hãng hàng không mới dỡ bỏ lệnh cấm đối với chiếc laptop này.

Trước khi được Apple thu hồi và thay pin, đã từng có trường hợp MacBook Pro 2015 bốc cháy khi đang được sử dụng, nhưng may mắn không có trường hợp nào gây thiệt hại về người.

Squeezieful cho biết chiếc máy tính MacBook Pro của anh đã từng được Apple thu hồi và thay pin trước đây, nhưng không hiểu vì lý do gì, sản phẩm vẫn tự bốc cháy như vậy.

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra bình luận gì về sự cố gặp phải với chiếc laptop của Squeezieful.

Trên thực tế, việc các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium-ion như smartphone, laptop, máy tính bảng… bị bốc cháy hoặc phát nổ hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn có nhiều trường hợp được ghi nhận. Nguyên do chủ yếu dẫn đến tình trạng này vì pin trong thiết bị sử dụng lâu ngày dẫn đến xuống cấp hoặc lớp vỏ pin bị hư hỏng vì lý do nào đó, khiến cho chất điện ly dễ cháy bên trong pin tiếp xúc với không khí làm ngọn lửa bùng lên.

Để ngăn chặn tình trạng pin trên các thiết bị điện tử cháy, nổ, người dùng cần phải thường xuyên kiểm tra tình trạng pin, phát hiện sớm các dấu hiệu pin xuống cấp để thay thế kịp thời.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí