Máy bay chở bà Pelosi đã hạ cánh xuống Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay Boeing C-40C mang số hiệu SPAR19 được cho là chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã vào không phận Đài Loan vào khoảng 9 giờ 10 phút tối 2-8 (giờ địa phương).

Máy bay cất cánh từ sân bay Subang (thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia) lúc 15 giờ 42 phút cùng ngày (giờ địa phương). Thế nhưng, máy bay đi về phía Đông theo hướng đảo Borneo thay vì hướng Đông Bắc tới Đài Loan.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightRadar 24, máy bay SPAR19 của Không quân Mỹ đã giảm độ cao từ 10 km xuống thấp dần sau khi tiến vào không phận Đài Loan.

Không lâu sau khi vào không phận Đài Loan, máy bay được một số máy bay của lực lượng không quân Đài Loan hộ tống. Sau đó, máy bay chở bà Pelosi đã hạ độ cao gần Đài Bắc.

Máy bay chở bà Pelosi hạ cánh xuống Đài Bắc với sự hộ tống của máy bay chiến đấu Đài Loan. Ảnh: TVBS

Vừa đến, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết sẽ thảo luận với giới lãnh đạo hòn đảo này về thúc đẩy những giá trị chung, bao gồm phát triển một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bà Pelosi nói rằng chuyến thăm lần này không làm thay đổi lập trường lâu nay của Mỹ về Đài Loan (Trung Quốc). Bà Pelosi viết trên Twitter: "Các cuộc thảo luận của chúng tôi với lãnh đạo Đài Loan sẽ tập trung vào tái khẳng định sự ủng hộ dành cho đối tác của chúng tôi, thúc đẩy lợi ích chung, trong đó có tăng cường khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Dự kiến bà Pelosi ở lại Đài Bắc qua đêm và gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 3-8. Ngoài ra, một cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ do bà Pelosi dẫn đầu và người đứng đầu Ủy ban lập pháp Du Tích Khôn cũng được lên kế hoạch vào ngày mai, theo một nhà lập pháp Đài Loan.

Ngay sau khi bà Pelosi xuất hiện tại Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chuyến đi này là "hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng" và "kiên quyết phản đối". Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, "những động thái này giống như đùa với lửa và cực kỳ nguy hiểm. Những người chơi với lửa sẽ bị bỏng".

Đài truyền hình CGTN (Trung Quốc) đưa tin các tiêm kích Su-35 của nước xuất hiện ở eo biển Đài loan, khi chuyên cơ chở bà Pelosi tiếp cận đảo Đài Loan từ hướng Đông. Không sự cố nào xảy ra trong quá trình này.

Dân mạng dõi theo chuyến bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: FlightRadar24

Máy bay SPAR19 được theo dõi nhiều nhất trên thế giới mấy giờ qua. Theo FlightRadar24, gần 320.000 người dùng theo dõi hành trình của "SPAR19" - chiếc Boeing C-40C của Không quân Mỹ chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trước đó, chiều 2-8, sân bay quốc tế Đào Viên phải tăng cường các biện pháp an ninh sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Một bức thư đe dọa đã được gửi đến cơ quan quản lý sân bay vào sáng cùng ngày và tuyên bố rằng 3 quả bom đã được đặt trong khuôn viên của sân bay để ngăn cản chuyến thăm (có thể có) của bà Pelosi.

Các quan chức sau đó đã liên hệ với Cục Cảnh sát Hàng không để phân công một đội đặc nhiệm thắt chặt an ninh tại sân bay và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động