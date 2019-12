Máy bay Boeing chở 278 người cháy động cơ trên không

Sự cố xảy ra vào ngày 19/12, máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Fukuoka do lỗi động cơ, trang NHK đưa tin.

(Video: Dân Trí)

Vào thời điểm gặp sự cố trên máy bay có 270 hành khách và 8 phi hành đoàn. Máy bay cất cánh từ sân bay Fukuoka lúc 9h50 sáng, dự kiến tới sân bay Haneda ở Tokyo. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa cất cánh, cơ trưởng liên lạc với tháp kiểm soát không lưu báo cáo động cơ bên phải của máy bay gặp sự cố và quay lại sân bay Fukuoka.

Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp thành công xuống sân bay Fukuoka vào khoảng 10h15 cùng ngày.

Chiếc máy bay Boeing 767 của hãng hàng không All Nippon Airways hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: NHK

Theo đoạn video được tờ RT đăng tải, động cơ bên phải của máy bay bốc cháy khi máy bay đang quay đầu lại sân bay trước khi hạ cánh khẩn cấp. Máy bay đã chạm đất trước khi trượt một đoạn ngắn khỏi đường băng. Lực lượng cứu hộ sau đó đã nhanh chóng tới dập lửa.

Đường băng tại sân bay tạm thời đóng cửa trong 30 phút khi lực lượng cứu hỏa khắc phục sự cố.

Sự cố không gây thương vong về người.