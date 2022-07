Mẫu xe côn tay 200cc giá rẻ hơn cả Yamaha Exciter sắp có phiên bản mới cực ngầu, trang bị căng đét

Màn ra mắt của Hero XPulse 4V Rally Edition có thể diễn ra trong những tuần tới và mẫu xe này sẽ có một số điểm tương đồng với phiên bản thông thường. XPulse 4V Rally Edition có thể được cung cấp như một biến thể hàng đầu mới của dòng xe này.

Hero XPulse 4V Rally Edition sắp ra mắt sẽ có tỷ lệ lớn hơn so với biến thể tiêu chuẩn. Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại cho thấy XPulse 4V Rally Edition sẽ có chiều dài tổng thể 2.255 mm, chiều cao yên 850 mm và chiều dài trục cơ sở 1.427 mm. Đặc biệt, XPulse 4V hiện có giá Rs. 1,32 lakh (khoảng 38,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt) và bản Rally Edition được dự đoán sẽ có mức giá cao hơn khoảng 40.000 Rs (khoảng 11,7 triệu đồng). Như vậy, mức giá phiên bản thường của Hero XPulse 4V rẻ hơn khá nhiều so với Yamaha Exciter và Honda Winner X tại Việt Nam. Trong khi đó, dù đắt hơn so với bản thường thì phiên bản XPulse 4V Rally Edition nhiều khả năng cũng chỉ ngang ngửa Yamaha Exciter tại nước ta.

Hero XPulse 200 2V Rally Kit đã ra mắt trở lại vào tháng 11 năm 2019 tại triển lãm EICMA trước khi được đưa đến các đại lý. Xe có phuộc ống lồng phía trước có thể điều chỉnh hoàn toàn với hành trình 250 mm, phuộc monoshock mười bậc phía sau có thể điều chỉnh hoàn toàn với hành trình 220 mm, tay lái nâng, thiết lập yên xe phẳng, khoảng sáng gầm 275 mm, lốp Maxxis khía cạnh, cần số mở rộng...

Truyền thông Ấn Độ mong đợi các tính năng tương tự sẽ được cung cấp trên phiên bản XPulse 4V Rally Edition sắp tới. Về mặt hiệu suất, động cơ phun nhiên liệu 4 van, xi-lanh đơn, làm mát bằng dầu, dung tích 199,6 cc có thể sẽ được sử dụng trên Hero XPulse 4V Rally Edition. Động cơ này sẽ tạo ra công suất tối đa 18,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại 17,35 Nm tại 6.500 vòng/phút và sẽ được ghép nối với một hộp số 5 cấp. Dù có mức giá khá rẻ nhưng Hero XPulse 4V Rally Edition lại sở hữu sức mạnh vượt trội so với Yamaha Exciter hay Honda Winner X.

Hero gần đây đã giới thiệu XPulse 200 4V trang bị động cơ đáp ứng tiêu chuẩn Euro5 tại Thổ Nhĩ Kỳ với đèn pha cập nhật. Những thay đổi tương tự cũng có thể được mong đợi sẽ xuất hiện trên phiên bản mới dành cho thị trường Ấn Độ trong tương lai gần.

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT