Mâu thuẫn thu mua hải sản, tàu cá ở Quảng Trị bị tông chìm, 6 ngư dân rơi xuống biển

Ngày 27-5, ông Võ Viết Cường - Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị - cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra việc một tàu cá của ngư dân tỉnh này bị một tàu cá mang số hiệu tỉnh Quảng Nam tông chìm, khiến 6 ngư dân rơi xuống biển.

Vụ việc tàu cá số hiệu Quảng Nam tông tàu cá ở Quảng Trị được các ngư dân quay clip lại

Trước đó, chiều 26-5, trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá do ông Hoàng Ngọc An (ngụ xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đã bị tàu cá mang số hiệu Quảng Nam tông chìm. Lúc này, trên tàu cá gặp nạn có 6 ngư dân đang đánh bắt, thu mua hải sản.

Vụ va chạm đã làm 6 ngư dân rơi xuống biển và sau đó được các tàu cá xung quanh ứng cứu nên thoát nạn. Đến 21 giờ cùng ngày, 6 ngư dân này đã được đưa vào Đồn Biên phòng Cồn Cỏ để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

6 ngư dân được đưa vào Đồn Biên phòng Cồn Cỏ

Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình thu mua hải sản, tàu cá ở Quảng Nam đã đuổi theo tàu cá do ông An điều khiển rồi tông thẳng khiến tàu này bị chìm.

Tác giả: Đ. Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động